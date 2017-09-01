رئيس كينيا يتهم قضاة المحكمة العليا في بلاده بأنهم "محتالون"

مصدر الصورة Reuters Image caption رئيس كينيا أوهورو كينياتا دعا المواطنين في وقت سابق إلى التعامل السلمي مع الأزمة

اتهم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قضاة المحكمة العليا في بلاده والذين أصدروا في وقت سابق حكمهم بالغاء الانتخابات الرئاسية بأنهم "محتالون".

وكان كينياتا قال في وقت سابق إنه يختلف شخصيا مع حكم المحكمة العليا، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه يحترمه، مشيرا إلى أن هناك 6 أشخاص قرروا أنهم سوف يعارضون إرادة الشعب وفي إشارة إلى قضاة المحكمة.

كما جدد الرئيس الكيني دعوته إلى مواطني بلاده بالبقاء سلميين في التعامل مع الأزمة، وذلك خشية الانزلاق إلى أعمال عنف.

وكانت المحكمة العليا في كينيا قد ألغت نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الشهر الماضي، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما.

ويجعل الحكم، الذي أشار إلى ارتكاب مخالفات، كينيا أول دولة أفريقية تبطل نتيجة انتخابات رئاسية.

وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت فوز أورورو كينياتا بالرئاسة بفارق 1.4 مليون صوت.

لكن تحالف المعارضة الرئيسي زعم أن الأنظمة الإلكترونية للجنة تعرضت للقرصنة بهدف التلاعب بالنتائج.

مصدر الصورة Reuters Image caption احتفل أنصار المعارضة بعد إعلان القرار

يوم تاريخي

وعقب صدور الحكم، قال مرشح المعارضة في الانتخابات رايلا أودينغا "إنه يوم تاريخي لشعب كينيا، امتدادا لشعوب قارة أفريقيا".

وتوصلت المحكمة إلى قرارها بغالبية أربعة قضاة مقابل اثنين من هيئة المحكمة العليا.

ولدى تلاوة الحكم، قال القاضي ديفيد مراغا إن الانتخابات التي جرت في الثامن من أغسطس/آب لم "تلتزم بالدستور".

وشوهد أنصار المعارضة يحتفلون بعد إعلان القرار أمام مقر المحكمة العليا، وكذلك في مقارهم.

وتسببت النتائج في اندلاع أحداث عنف متفرقة قُتل فيها 24 شخصا.

وأثار الأمر مخاوف من نشوب أعمال عنف خطيرة مثل ما حدث إثر النزاع على نتيجة الانتخابات في عام 2007.