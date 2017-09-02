ترامب يطلب من الكونغرس 7.8 مليار دولار كدفعة أولى لإزالة آثار الإعصار هارفي

مصدر الصورة AFP Image caption الإعصار هارفي أدى إلى مقتل 47 شخصا وتشريد نحو 43 ألف شخص

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة من الكونغرس الموافقة على تمويل بقيمة 7.8 مليارات دولار لجهود الإغاثة وإعادة البناء في المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء الإعصار هارفي، وبالأخص مناطق الساحل الجنوبي الشرقي من ولاية تكساس.

وقال مسؤولون إنه سيكون هناك المزيد من طلبات المخصصات المالية بعد اتضاح حجم الدمار الذي أسفر عنه الإعصار هارفي.

وذكر ميك مولفاني رئيس مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض بأن هذا المبلغ دفعة أولى لالتزام الرئيس بمساعدة ولايتي تكساس ولويزيانا. جاء ذلك في خطاب وجهه مولفاني إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان.

يذكر أن الإعصار هارفي أسفر عن مقتل 47 شخصا على الأقل وتشريد 43 ألفا آخرين يعيشون بملاجئ حاليا.

قانون المساعدات

مصدر الصورة Getty Images Image caption إحدى سكان مدينة هيوستن بتكساس تتفحص محتويات منزلها الذي اكتسحه الإعصار هارفي

ومن جانبه، أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان الجمعة أن المجلس على استعداد لتمرير مشروع قانون بحزمة مساعدات بصورة سريعة، موافقا على تصريحات رئيس مجلس النواب بول ريان التي قال فيها: "لا شيء سيمنع حزمة المساعدات من المرور عبر الكونغرس".

وكان غريغ أبوت حاكم تكساس قد قدر أن ولايته ربما تحتاج إلى أكثر من 125 مليار دولار.

وأعلن البيت الأبيض الخميس أن ترامب وعد بالتبرع بمبلغ مليون دولار من ماله الخاص لمساعدة المتضررين.