إصابة 15 في ضربات البرق لمهرجان موسيقي بفرنسا

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أصيب 15 شخصا على الأقل بحروق اثنان منهما حالتهما خطيرة بسبب البرق الذي ضرب مهرجانا للموسيقى في شمال شرق فرنسا. وذلك بحسب مسؤولين فرنسيين.

وذكر بيان أصدره المجلس المحلي لمدينة أزيريال إن البرق ضرب مناطق عديدة في مهرجان فو كانال الموسيقي المقام في المدينة.

وأشار البيان إلى أنه من بين المصابين أطفالا كانوا في خيمة خلال العاصفة. مشيرا إلى أن "البرق ضرب الضحايا بشكل مباشر وهم يعانون من حروق."

وأضاف البيان أن سيدة ستينية ورجل يبلغ من العمر 44 عاما إصابتهما خطيرة جراء ضربات البرق.

وتلقى المصابون إسعافات أولية من فرق الطوارئ في المهرجان قبل نقلهم للمستشفيات المحلية.

وتم إلغاء جميع عروض البست بعد الحادث ومن بينهما عروض فرقة بوني بوني ران ران وفرقة بلاك بونس.