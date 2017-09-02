كوريا الشمالية تملك "سلاحا نوويا يثبت على صاروخ باليستي"
- 2 سبتمبر/ أيلول 2017
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قالت كوريا الشمالية إنها طورت سلاحا نوويا جديدا يمكن تثبيته على صاورخ باليستي.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية صورا للزعيم كيم جونغ أون وهو يراقب جهازا وصفته بأنه قنبلة هيدروجينية.
ولكن هذه الادعاءات لم تؤكدها جهة مستقلة.
ويقول خبراء دوليون إن كوريا الشمالية حققت تقدما في برنامجها النووي، دون التأكيد أنها تمكنت من تطوير سلاح نووي صغير يمكن حمله على صاورخ باليستي.