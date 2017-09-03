ماذا فعلت الحداثة بقبائل الهند؟

تستعد ساراسواتي، البالغة من العمر 13 عاما (يمين)، وإلى جانبها عمتها سمالي باي، البالغة من العمر 35 عاما، للذهاب إلى المدرسة. وأسهم زيادة الوعي في القرية، كما هو الحال في أسرة ساراسواتي وأسر أخرى، في إدخال مرحاض داخل المنزل العام الماضي. وقالت :"كنت أذهب إلى خارج المنزل، غير أن الوضع غير نظيف في حالة الرياح الموسمية، كنت أخاف من الأشباح في الظلام وكانت أمي تضطر إلى الذهاب معي".