الأزمة مع كوريا الشمالية: واشنطن تطالب مجلس الأمن "بأقوى إجراءات" ضد بيونغيانغ

دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ " أقوى إجراءات ممكنة" لمعاقبة كوريا الشمالية بعد تجربتها "النووية" الأخيرة.

وجاءت الدعوة الأمريكية في بداية اجتماع طارئ للمجلس لبحث الموقف بعد تجربة كوريا الشمالية ما قالت إنها قنبلة هيدروجينية.

وأثارت التجربة غضبا واسعا دفع الصين، أهم حليف لكوريا الشمالية، لأن تصف خطوات بيونغيانع بأنها خاطئة.

وعقد اجتماع مجلس الأمن استجابة لدعوة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية.