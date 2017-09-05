إعصار إيرما: جزر الكاريبي تستعد لمواجهة عاصفة قوية

مصدر الصورة NASA/AFP Image caption وصلت سرعة الرياح في الإعصار إلى 220 كم في الساعة

رفعت درجة إعصار إيرما إلى الفئة الرابعة على سلم الأعاصير والعواصف، وصدرت تحذيرات للعديد من الجزر الكاريبية باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وقال المركز الوطنى الأمريكي للأعاصير إن سرعة الرياح في الإعصار وصلت إلى 220 كم في الساعة، ومن المحتمل أن تشتد قوة الإعصار خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ومن المتوقع أن يضرب إيرما جزر ليوارد، محدثاً عواصف هائلة فيها، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة وظروف جوية قد تهدد الحياة في هذه الجزر.

وقد أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية حالة الطوارئ.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه سكان ولايات تكساس ولويزيانا من آثار إعصار هارفي، الذي صنف أيضاً من الدرجة الرابعة على سلم الأعاصير، إذ تسبب بهطول أمطار غزيرة ودمر آلاف المنازل.

غير أن المركز الوطني للأعاصير حذر من أنه من السابق لأوانه التنبؤ بمسار إيرما الدقيق أو آثاره على الولايات المتحدة.

وقال المركز إنه كان من المتوقع أن يصل إيرما إلى جزر ليوارد شرق بورتوريكو في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أو في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، وكان الإعصار يتحرك بسرعة 20 كم في الساعة.

وأضاف المركز أن هطول الأمطار قد يصل إلى مستوى 25 سم في بعض المناطق الشمالية ويؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه ثلاثة أمتار فوق مستوياتها الطبيعية.

وأعلنت بورتوريكو حالة الطوارئ، كما فعّلت عمل الحرس الوطني، وأعلن الحاكم ريكاردو روسيللو افتتاح مأوى طوارئ قادر على استيعاب ما يصل إلى 62 ألف شخص، كما أشار إلى أنه سيتم إغلاق المدارس.

ووقف السكان في طوابير طويلة أمام المحلات التجارية ليتزودوا بمياه الشرب والأطعمة والبطاريات والمولدات وغيرها من اللوازم ويقوموا بتخزينها.

وقد صدرت تحذيرات من الإعصار لجزر أنتيغوا وبربودا وأنغيلا ومونتسيرات وسانت كيتس ونيفيس وسانت مارتن وسانت مارتن وسانت بارتيليمي وسابا وسانت أوستاتيوس وبورتوريكو وجزر فيرجن البريطانية وجزر فيرجن الأمريكية، حيث متوقع أن يؤثر في هذه المناطق خلال الـ 36 ساعة القادمة.