البرلمان الأسترالي ينظر فرض قواعد لزي الأعضاء بعد "حيلة النقاب"

مصدر الصورة Reuters Image caption بولين هانسون ارتدت النقاب في إحدى جلسات مجلس الشيوخ الشهر الماضي، في إطار حملتها لحظره في البلاد

ينظر مجلس الشيوخ الأسترالي فرض قواعد صارمة على زي السياسيين الأستراليين داخل المجلس، بعد أن ارتدت نائبة النقاب في إحدى الجلسات كحيلة للمطالبة بحظره.

وكانت بولين هانسون، زعيمة حزب "أمة واحدة" اليميني المتطرف، قد ارتدت النقاب في مجلس الشيوخ الأسترالي الشهر الماضي، في إطار حملتها التي تدعو لحظر النقاب.

وقوبل ما قامت به هانسون بإدانات ودعوات إلى وضع معايير أكثر صرامة للباس.

وقال ستيفن باري، رئيس مجلس الشيوخ، إنه كتب إلى لجنة الإجراءات الداخلية، يطلب منها النظر في فرض قواعد جديدة.

وسوف تعطي إحدى هذه القواعد رئيس مجلس الشيوخ ونائبه سلطة إخراج أعضاء مجلس الشيوخ من الغرفة في حال ارتدائهم ملابس غير لائقة.

وقال باري أمام مجلس الشيوخ، يوم الإثنين، إنه شعر بخيبة الأمل عندما قرر النظر في فرض قواعد جديدة، بدلا من الاعتماد على أعضاء المجلس للعمل "بتقدير شخصي وحكم جيد".

وانتقدت الحكومة والنواب المعارضون في مجلس الشيوخ ما فعلته هانسون في 17 أغسطس/آب الماضي.

واستقبل خطاب النائب العام جورج برانديس بحفاوة بالغة في مجلس الشيوخ، عندما قال إن حيلة هانسون كانت "مروعة" وتخاطر بعزل المسلمين الأستراليين.

وأكد برانديس على أن أستراليا لن تحظر النقاب.