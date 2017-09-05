البرنامج النووي لكوريا الشمالية: محطات زمنية

مصدر الصورة Reuters Image caption تجري كوريا الشمالية تجاربها النووية في منطقة تقع شمالي شرق البلاد

تجري كوريا الشمالية تجاربها النووية في منطقة تقع شمالي شرق البلاد، على بعد 50 كلم من مدينة كيلغو اي بالقرب من مركز التجارب النووية في بونغي ري.

التجارب النووية الكورية الشمالية

أكتوبر/تشرين الأول 2002: أول اقرار كوري شمالي بأنها تمتلك برنامجا نوويا عسكريا.

أكتوبر/تشرين الأول 2006: الإعلان عن أول ثلاثة انفجارات نووية تحت الأرض في موقع بونغي-ري لإجراء التجارب النووية.

مايو/أيار 2009: بعد شهر من المحادثات الدولية بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي، بيونغيانغ تجري اختبارها النووي الثاني تحت الأرض.

فبراير/شباط 2013: إجراء ثالث اختبار نووي باستخدام ما وصفته وسائل الإعلام "جهازا نوويا خفيفا ومصغرا".

مايو/أيار 2015: بيونغيانغ تعلن أنها اختبرت إطلاق صاروخ من غواصة، ما يجعل أمر اكتشافه أكثر صعوبة من الأجهزة التقليدية.

يناير/كانون الثاني 2016: كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية.

سبتمبر/أيلول 2016: كوريا الشمالية تجري الاختبار النووي الخامس.

مراحل إجراء اختبار نووي تحت الأرض