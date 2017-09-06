الجيش الأمريكي في أفغانستان يعتذر عن منشور "مسيء للغاية" للمسلمين

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اعتذر الجيش الأمريكي في أفغانستان عن توزيع منشور دعائي وصفه بأنه "مسيء للغاية" للمسلمين، مؤكدا أن تحقيقا سيفتح بشأن الواقعة.

وقال قائد عسكري أمريكي بارز في بيان إن "المنشور تضمن بالخطأ صورة مسيئة بشدة للمسلمين وللدين الإسلامي".

والصورة التي وزعتها القوات الأمريكية في إقليم باروان شمال كابول الثلاثاء تظهر كلبا أبيض اللون وعلى جانبه جزء من راية طالبان وهو يفر من أسد.

وأثار المنشور موجة غضب بسبب وجود عبارة "لا إله إلا الله" على راية طالبان.

وقال الميجور جنرال جيمس ليندر في بيان "أنا أعتذر بصدق. نحن نكن أشد الاحترام للإسلام ولشركائنا المسلمين في شتى أنحاء العالم".

وأضاف أن تحقيقا سيفتح "من أجل تحديد السبب ومحاسبة المسؤول عنه".

وأدان حاكم إقليم باروان المنشور واصفا إياه بالأمر الذي "لا يمكن التسامح فيه".

وقال "هؤلاء الذين ارتكبوا هذا الخطأ الذي لا يغتفر سواء كانوا في القسم الدعائي أو الإعلامي أو الصحفي من قوات التحالف ستتم محاكمتهم ومعاقبتهم".

وهي ليست المرة الأولى التي تتسبب القوات الأمريكية في إثارة حفيظة المسلمين على مدى 16 عاما من وجودها في البلاد.

وفي 2012، تسبب إحراق عناصر من القوات الأمريكية لنسخ من القرآن في خروج مظاهرات حاشدة تحولت إلى اشتباكات قتل فيها نحو 40 شخصا.