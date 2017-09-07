بالصور: الإعصار إيرما يدمر جزر الكاريبي
تشق العاصفة إيرما، وهي من الفئة الخامسة (أعلى فئة)، طريقها عبر جزر الكاريبي باتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية.
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Facebook/ Kevin Barrallon
دمرت العاصفة منازل ومباني شركات، وأدت إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وانقطاع التيار الكهربائي. الصورة لبلدة جوستافيا في جزيرة سانت بارتس.
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Handout/ RCI Guadeloupe
قال دانييل غيبس، مسؤول محلي في جزيرة سانت بارتس، في مقابلة إذاعية إن 85 في المئة من الجزيرة دُمر بفعل الإعصار.
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Ron Gurney/Handout via REUTERS
في جزر فيرجين البريطانية، دفعت الرياح والأمواج قوارب الرحلات الترفيهية باتجاه الشاطئ.
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Getty Images
في جزيرة بورتريكو التابعة للولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي. انقطعت الكهرباء عن حوالي نصف المنازل والمباني، وغمرت الفيضانات أجزاء من الجزيرة.
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AFP/ Getty Images
اضطر عمال البحث والإنقاذ إلى رفع الأشجار، التي سقطت على الطرق في بورتريكو.
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Getty Images
يتوقع أن تغمر مياه بعمق 6 أمتار سواحل البحر الكاريبي.
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AFP/ Getty Images
في شمالي جزيرة هاييتي، نقل السكان أغراضهم من على أسطح المنازل تحسبا لإعصار إيرما.
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AFP/ Getty Images
دعا المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير إلى "اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الضرورية، لحماية الحياة والممتلكات" في المناطق التي تقع ضمن مسار الإعصار.
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AFP/ Getty Images
يخشى السكان الفقراء في بلدة سانتو دومينغو في دولة الدومينكان من أثر الرياح العاصفة والمياه، على منازلهم العشوائية الهشة.
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Virgin.com
أمضى ريتشارد برانسون وقت العاصفة مع طاقم موظفيه في جزيرته الخاصة، نيكر، في جزر فيرجين البريطانية، وقال إن المناخ كان "غريبا لكن جميلا".
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AFP/ Getty Images
عادة ما تضرب الأعاصير الساحل الجنوبي لولاية فلوريدا الأمريكية، لكن إيرما هو أقوى عاصفة في المحيط الأطلنطي خلال عشر سنوات.
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AFP/ Getty Images
اضطر السكان في منطقة كاي ويست في فلوريدا إلى تغطية نوافذ منازلهم بألواح الأخشاب، وإخلائها وفقا لأمر إلزامي بالإخلاء.
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AFP/ Getty Images
نفدت المياه المعبأة من بعض المتاجر في فلوريدا، وهناك تقارير بوقوع مشادات بين المتسوقين.
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Reuters
على خطى إيرما هناك العاصفتان خوسيه وكاتيا. ورفعت درجة كل منهما إلى مستوى الإعصار، وتهدد العاصفة كاتيا الساحل المكسيكي.
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