بالصور: الإعصار إيرما يدمر جزر الكاريبي

  • 7 سبتمبر/ أيلول 2017

تشق العاصفة إيرما، وهي من الفئة الخامسة (أعلى فئة)، طريقها عبر جزر الكاريبي باتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية.

  • إعصار إرما في جزيرة سانت بارتس Facebook/ Kevin Barrallon

    دمرت العاصفة منازل ومباني شركات، وأدت إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وانقطاع التيار الكهربائي. الصورة لبلدة جوستافيا في جزيرة سانت بارتس.

  • إعصار إرما Handout/ RCI Guadeloupe

    قال دانييل غيبس، مسؤول محلي في جزيرة سانت بارتس، في مقابلة إذاعية إن 85 في المئة من الجزيرة دُمر بفعل الإعصار.

  • إعصار إرما Ron Gurney/Handout via REUTERS

    في جزر فيرجين البريطانية، دفعت الرياح والأمواج قوارب الرحلات الترفيهية باتجاه الشاطئ.

  • إعصار إرما Getty Images

    في جزيرة بورتريكو التابعة للولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي. انقطعت الكهرباء عن حوالي نصف المنازل والمباني، وغمرت الفيضانات أجزاء من الجزيرة.

  • إعصار إرما AFP/ Getty Images

    اضطر عمال البحث والإنقاذ إلى رفع الأشجار، التي سقطت على الطرق في بورتريكو.

  • إعصار إرما Getty Images

    يتوقع أن تغمر مياه بعمق 6 أمتار سواحل البحر الكاريبي.

  • إعصار إرما AFP/ Getty Images

    في شمالي جزيرة هاييتي، نقل السكان أغراضهم من على أسطح المنازل تحسبا لإعصار إيرما.

  • إعصار إرما AFP/ Getty Images

    دعا المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير إلى "اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الضرورية، لحماية الحياة والممتلكات" في المناطق التي تقع ضمن مسار الإعصار.

  • إعصار إرما AFP/ Getty Images

    يخشى السكان الفقراء في بلدة سانتو دومينغو في دولة الدومينكان من أثر الرياح العاصفة والمياه، على منازلهم العشوائية الهشة.

  • البريطاني ريتشارد برانسون وشخص آخر Virgin.com

    أمضى ريتشارد برانسون وقت العاصفة مع طاقم موظفيه في جزيرته الخاصة، نيكر، في جزر فيرجين البريطانية، وقال إن المناخ كان "غريبا لكن جميلا".

  • منبي في فلوريدا أغلقت بعض نوافذه بمصدات للعواصف AFP/ Getty Images

    عادة ما تضرب الأعاصير الساحل الجنوبي لولاية فلوريدا الأمريكية، لكن إيرما هو أقوى عاصفة في المحيط الأطلنطي خلال عشر سنوات.

  • أشخاص يغطون نوافذ منازلهم في فلوريدا AFP/ Getty Images

    اضطر السكان في منطقة كاي ويست في فلوريدا إلى تغطية نوافذ منازلهم بألواح الأخشاب، وإخلائها وفقا لأمر إلزامي بالإخلاء.

  • أشخاص يتسوقون في متجر AFP/ Getty Images

    نفدت المياه المعبأة من بعض المتاجر في فلوريدا، وهناك تقارير بوقوع مشادات بين المتسوقين.

  • إعصار إرما Reuters

    على خطى إيرما هناك العاصفتان خوسيه وكاتيا. ورفعت درجة كل منهما إلى مستوى الإعصار، وتهدد العاصفة كاتيا الساحل المكسيكي.

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