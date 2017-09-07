ترامب يعرض الوساطة لحل الأزمة القطرية

مصدر الصورة Reuters Image caption الولايات المتحدة حليف لقطر ولخصومها في الخليج

عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداده للوساطة من أجل حل الأزمة بين قطر وجيرانها في الخليج، وأكد إنه يعتقد بإمكانية حصول اتفاق سريعا.

وقال ترامب: "لو أنني أستطيع الوساطة بين قطر والسعودية والإمارات تحديدا، فإنني سأفعل ذلك، وأعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سريعا".

وجاء تصريح ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقد أعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر يوم 5 يوينو/ حزيران قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمين إياها بإقامة علاقات مع إيران ودعم جماعات إرهابية.

ونفت قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، هذه الاتهامات.

وسعت دولة الكويت للتوسط في الأزمة، لكنها لم تحرز أي تقدم يذكر.

وقال وزير الخارجية السعودي الشهر الحالي إن بلاده لا تمانع من استمرار الأزمة مع قطر لعامين، مؤكدا أن "الشعب القطري هو من يقرر من يحكمه".