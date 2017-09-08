مقتل 15 شخصا في أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن

مصدر الصورة EPA Image caption آثار الدمار واضحة في مدينة أواكساكا التي تبعد من مركز الزلزال بنحو 300 كليومتر

ضرب زلزال بقوة 8.2 درجات جنوبي المكسيك قبالة سواحل المحيط الهادئ، وأدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل بعدما عُثِر على 10 جثث في مدينة جوشيتان الواقعة جنوبي البلاد.

وقال مدير وكالة إدارة الكوارث، ريكاركو دي لا كروس "أرقام الوفيات هي 15 شخصا من كل الولايات: هذا أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن من الزمن".

وحذر الرئيس المكسيكي، إنريكي بينا نيتو، من أن حصيلة القتلى قد ترتفع، مشيرا إلى أن 50 مليون مكسيكي شعروا بقوة الزلزال.

وسُجِّلت بؤرة الزلزال على مسافة 87 كيلومترا في جنوب غربي بلدة بيجيجيابان بولاية تشيباس جنوبي البلد وامتدت في عمق 70 كيلومترا، حسب هيئة رصد الزلازل الأمريكية.

مصدر الصورة EPA Image caption انهارت بعض المباني في اماكن أخرى بسبب قوة الزلزال

وأصدرت الهيئة تحذيرا باحتمال حدوث تسونامي من جراء الزلزال في ثماني بلدان وهي المكسيك وغواتيمالا والسلفادور وكوستا ريكا ونيكاراغوا وبناما والهندوراس.

وكان الزلزال من القوة بحيث اهتزت مباني في العاصمة نيومكسيكو التي تبعد عن بؤرة الزلزال بمئات الكيلومترات.

وذكرت التقارير أن الهزات الأرضية استمرت لنحو دقيقة.

وساد الهلع بين السكان، وخرج الناس إلى الشوارع بملابس النوم في حين انقطع الكهرباء في بعض مناطق المدينة.

وقال الصحفي فرانك كونتريراس في العاصمة نيوميكسيكو لبي بي سي "يمكن سماع أصوات تصدعات تصيب الخرسانة، ويشبه هذا الصوت صوت فرع شجرة عملاقة تم قطعه للتو بشكل عنيف".

وأضاف الصحفي "الناس يصيحون في ممرات المباني، والكل يحاول تجنب أسلاك الكهرباء المعلقة فوق رؤوسهم ".

مصدر الصورة Empics Image caption احتشد بعض السكان خارج أحد المسشتفيات في العاصمة نيومكسيكو

وقال وزير الداخلية المكسيكي إن اثنين من السكان في ولاية تشيباس بالجنوب على الأقل قتلا.

وشعر بالزلزال أيضا سكان غواتيمالا المجاورة.

وقال رئيس غواتيمالا إن شخصا على الأقل لقي حتفه.

مصدر الصورة Red Cross Image caption صور نشرها الصليب ا[لأحمر الدولي على موقعه على تويتر توضح آثار الدمار في بلدة تاكانا في غواتيمالا المجاورة

ونشر رئيس المكسيك تغريدة قال فيها إنه على اتصال بمركز منع الزلازل في البلد.

وحذر إنريكي بينا نيتو من احتمال حدوث هزات أخرى.

وتعرضت المسكيك لزلزالين كبيرين عامي 1985 و 1995 وأدى الزلزال الأول الذي ضرب بالقرب من العاصمة نيو مكسيكو إلى مقتل الآلاف من الأشخاص.