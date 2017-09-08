مسابقة تصوير سلاح الجو الملكي البريطاني

  • 8 سبتمبر/ أيلول 2017

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة تصوير سلاح الجو الملكي البريطاني، بعد اختيارهم من بين 800 مشارك من أفراد القوات الجوية، من بينهم محترفون وهواة.

  • مروحية من طراز شينوك SENIOR AIRCRAFTMAN NICHOLAS EGAN

    مروحيتان من طراز شينوك تابعتان لسلاح الجو الملكي البريطاني، تتجهان إلى منطقة بحر الشمال على ارتفاع منخفض لإنقاذ طيار أُسقطت طائرته أثناء تدريب روتيني. والتقط الصورة نيكولاس إيغان، أحد كبار مساعدي الطيارين في القوات الجوية، لتوثيق هذه اللحظة، وكانت سببا في حصوله على لقب مصور العام في سلاح الجو الملكي.

  • مروحية من طراز شينوك SENIOR AIRCRAFTMAN NICHOLAS EGAN

    كما التقط إيغان هذه الصورة توثيقا للحظة إنزال 40 من القوات الخاصة بسلاح مشاة البحرية الملكي من مروحية من طراز شينوك، انطلقت من أولديهام لتنفيذ الإنزال أعلى قمة جبل في صحراء موجايف، أثناء المناورة التدريبية بلاك أليغايتور.

  • مروحيات من طراز شينوك SENIOR AIRCRAFTMAN NICHOLAS EGAN

    صورة أخرى التقطها إيغان، توثق وجود عدد من مروحيات الشينوك على مسار الإقلاع في قاعدة "تيونتي ناين بالمز" لقوات مشاة البحرية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك في إطار عرض "درب التبانة".

  • فريق النسور أثناء التدريب بالمظلات SAC MATT AHERNE

    التقط هذه الصورة مات أيهرين، أحد كبار مساعدي الطيارين بسلاح الجو الملكي، أثناء تدريب فريق الصقور (فالكونز) على القفز بالمظلات، في مركز تدريب بحيرة إلسينور في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

  • مقاتلات من طراز فلاينغ هوك تي1 CORPORAL STEVE BUCKLEY

    صورة لتشكيل الأسهم الحمراء (ريد أروز) الذي يتكون من مقاتلات من طراز فلاينغ هوك تي1، في عرض سكامبتون لسلاح الجو الملكي. التقط الصلورة ستيف باكلي، عريف بالقوات الجوية، أثناء التحليق في سماء العاصمة الماليزية كوالالمبور، أعلى أبراج بنتروناس. ويتكون فريق ريد أروز من تسع طيارين حربيين، يتولون قيادة المقاتلات مع مئة من الأفراد ما بين مساعدين وفنيين.

  • تدريب عسكري SENIOR AIRCRAFTMAN WILL DRUMMEE

    التقط هذه الصورة ويل درومي، أحد كبار مساعدي الطيارين في القوات الجوية، والذي التحق بسلاح الجو الملكي كمصور عام 2015 بعد أن كان مصورا هاويا لسنوات عدة. وتُظهر الصورة 15 من أفراد سرب كتيبة سلاح الجو الملكي أثناء تدريب بين تلال منطقة تدريب دارتمور. والتُقطت الصورة بعد إطلاق شعلات ضوئية تتوهج باللون البرتقالي، لإضاءة المكان المظلم الذي يسير فيه الجنود.

  • عرض جوي SENIOR AIRCRAFTMAN MATTY SMITH

    صورة لطائرات "ذا غروب 115E" المعروفة في سلاح الجور الملكي باسم المعلم (تيوتر) التقطها ماتي سميث، أحد كبار مساعدي الطيارين بسلاح الجو الملكي. وتُظهر الصورة تشكيل من أربعة من هذه الطائرات، تحلق في سماء كايمبريدجشاير.

  • تدريب جوي SGT PETER GEORGE

    التقط هذه الصورة الرقيب بسلاح الجو الملكي، بيتر جورج، أثناءالتحليق فوق غرب جزر فوكلاند داخل مروحية من طراز شينوك. وأثنى عدد من أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة على الصورة، التي شاركت في فئة عمليات وتدريب سلاح الجو الملكي.

  • ضابط في سلاح الجو الملكي LAURENCE PLATFOOT

    المساعد في قوات سلاح الجو الملكي، كريس شو، يدون ملاحظات بعد الانتهاء من تقييم برنامج تدريب أولي لأحد الضباط بكلية سلاح الجو الملكي في قرية كرانويل. وفازت هذه الصورة، التي التقطها لورنس بلاتفوت، بالمركز الأول في فئة الأفراد.

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