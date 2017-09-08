مسابقة تصوير سلاح الجو الملكي البريطاني
إعلان أسماء الفائزين في مسابقة تصوير سلاح الجو الملكي البريطاني، بعد اختيارهم من بين 800 مشارك من أفراد القوات الجوية، من بينهم محترفون وهواة.
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SENIOR AIRCRAFTMAN NICHOLAS EGAN
مروحيتان من طراز شينوك تابعتان لسلاح الجو الملكي البريطاني، تتجهان إلى منطقة بحر الشمال على ارتفاع منخفض لإنقاذ طيار أُسقطت طائرته أثناء تدريب روتيني. والتقط الصورة نيكولاس إيغان، أحد كبار مساعدي الطيارين في القوات الجوية، لتوثيق هذه اللحظة، وكانت سببا في حصوله على لقب مصور العام في سلاح الجو الملكي.
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SENIOR AIRCRAFTMAN NICHOLAS EGAN
كما التقط إيغان هذه الصورة توثيقا للحظة إنزال 40 من القوات الخاصة بسلاح مشاة البحرية الملكي من مروحية من طراز شينوك، انطلقت من أولديهام لتنفيذ الإنزال أعلى قمة جبل في صحراء موجايف، أثناء المناورة التدريبية بلاك أليغايتور.
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SENIOR AIRCRAFTMAN NICHOLAS EGAN
صورة أخرى التقطها إيغان، توثق وجود عدد من مروحيات الشينوك على مسار الإقلاع في قاعدة "تيونتي ناين بالمز" لقوات مشاة البحرية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك في إطار عرض "درب التبانة".
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SAC MATT AHERNE
التقط هذه الصورة مات أيهرين، أحد كبار مساعدي الطيارين بسلاح الجو الملكي، أثناء تدريب فريق الصقور (فالكونز) على القفز بالمظلات، في مركز تدريب بحيرة إلسينور في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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CORPORAL STEVE BUCKLEY
صورة لتشكيل الأسهم الحمراء (ريد أروز) الذي يتكون من مقاتلات من طراز فلاينغ هوك تي1، في عرض سكامبتون لسلاح الجو الملكي. التقط الصلورة ستيف باكلي، عريف بالقوات الجوية، أثناء التحليق في سماء العاصمة الماليزية كوالالمبور، أعلى أبراج بنتروناس. ويتكون فريق ريد أروز من تسع طيارين حربيين، يتولون قيادة المقاتلات مع مئة من الأفراد ما بين مساعدين وفنيين.
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SENIOR AIRCRAFTMAN WILL DRUMMEE
التقط هذه الصورة ويل درومي، أحد كبار مساعدي الطيارين في القوات الجوية، والذي التحق بسلاح الجو الملكي كمصور عام 2015 بعد أن كان مصورا هاويا لسنوات عدة. وتُظهر الصورة 15 من أفراد سرب كتيبة سلاح الجو الملكي أثناء تدريب بين تلال منطقة تدريب دارتمور. والتُقطت الصورة بعد إطلاق شعلات ضوئية تتوهج باللون البرتقالي، لإضاءة المكان المظلم الذي يسير فيه الجنود.
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SENIOR AIRCRAFTMAN MATTY SMITH
صورة لطائرات "ذا غروب 115E" المعروفة في سلاح الجور الملكي باسم المعلم (تيوتر) التقطها ماتي سميث، أحد كبار مساعدي الطيارين بسلاح الجو الملكي. وتُظهر الصورة تشكيل من أربعة من هذه الطائرات، تحلق في سماء كايمبريدجشاير.
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SGT PETER GEORGE
التقط هذه الصورة الرقيب بسلاح الجو الملكي، بيتر جورج، أثناءالتحليق فوق غرب جزر فوكلاند داخل مروحية من طراز شينوك. وأثنى عدد من أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة على الصورة، التي شاركت في فئة عمليات وتدريب سلاح الجو الملكي.
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LAURENCE PLATFOOT
المساعد في قوات سلاح الجو الملكي، كريس شو، يدون ملاحظات بعد الانتهاء من تقييم برنامج تدريب أولي لأحد الضباط بكلية سلاح الجو الملكي في قرية كرانويل. وفازت هذه الصورة، التي التقطها لورنس بلاتفوت، بالمركز الأول في فئة الأفراد.
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