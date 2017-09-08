مسابقة تصوير سلاح الجو الملكي البريطاني

التقط هذه الصورة ويل درومي، أحد كبار مساعدي الطيارين في القوات الجوية، والذي التحق بسلاح الجو الملكي كمصور عام 2015 بعد أن كان مصورا هاويا لسنوات عدة. وتُظهر الصورة 15 من أفراد سرب كتيبة سلاح الجو الملكي أثناء تدريب بين تلال منطقة تدريب دارتمور. والتُقطت الصورة بعد إطلاق شعلات ضوئية تتوهج باللون البرتقالي، لإضاءة المكان المظلم الذي يسير فيه الجنود.