بالصور : العالم في أسبوع

  • 9 سبتمبر/ أيلول 2017

مجموعة مختارة من الصور التقطت خلال الأسبوع الماضي من مختلف أنحاء العالم.

مصدر الصورة Richard Pohle/Reuters
Image caption الأمير وليام يرافق ابنه الأمير جورج في أول يوم يلتحق فيه بالمدرسة في منطقة بترسي بمدينة لندن.
مصدر الصورة TIZIANA FABI/afp
Image caption الممثلة جينيفر لورانس تمنح توقيعها الخاص للمعجبين بها قبل العرض الأول لفيلمها الأم أو "ماذر" الذي شارك في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائي.
مصدر الصورة JORGE GUERRERO/AFP
Image caption مشاركون في مهرجان كاسكاموراس يمشون باتجاه بلدة بازا قرب مدينة قرطبة في جنوبي إسبانيا. ويرمز المهرجان إلى شخص يسافر إلى البلدة المذكورة من مدينة غواديكس الواقعة في إقليم قرطبة بهدف استعادة صورة مقدسة لعذراء الرحمة. لكن عند عودته، يُعاقب من قبل السكان المحليين بسبب فشله في استعادة الصورة المفقودة.
مصدر الصورة FABRICE COFFRINI/AFP
Image caption صورة للسلحفاة "جانوس" ذات الرأسين في المتحف الطبيعي لمدينة جنيف بسويسرا. والتقطت هذه الصورة للسلحفاة التي أصلها من اليونان بمناسبة الذكرى العشرين لولادتها.
مصدر الصورة JAIPAL SINGH/epa
Image caption فتاة تحمل مجسما لاله هندوسي على شكل فيل يسمى غانيشا. واعتاد المؤمنون بغانيشا أن يغطسوا بمجسمه في مياه نهر تاوي. وتُشاهد الفتاة وهي تبحث عن نقود معدنية في المياه في مدينة جامو بالهند.
مصدر الصورة Hannah McKay/REUTERS
Image caption محتج في منطقة البرلمان البريطاني بلندن يرتدي قناعا شبيها بوجه وزير الخارجية بوريس جونسون خلال ركوبه دراجة ثلاثية العجلات وهو متدثر بعلم الاتحاد الأوروبي. وجونسون كان أحد دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد خلال الاستفتاء، الذي صوتت فيه غالبية البريطانيين على الخروج.
مصدر الصورة SUZANNE CORDEIRO/AFP
Image caption منافس في بطولة العالم للحى والشوارب يضع اللمسات الأخيرة على لحيته وشاربه قبل أن يشارك في البطولة في مدينة أوستين بولاية تكساس.
مصدر الصورة Yana Paskova/Getty Images
Image caption فريق "ذي فيزين إن موش" أو النظرات المتحركة يستعد للمشي في أحد طرق منطقة بروكلين بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة للمشاركة في مهرجان الكاريبي الذي تشهده المدينة.
مصدر الصورة Navesh Chitrakar/Reuters
Image caption فتاة تلون بالأحمر شفتي صديقتها خلال مشاركتهما في مهرجان كوماري بوجا بمدينة كاتماندو عاصمة نيبال. تمثل الفتيات الصغيرات دور الإلهة كوماري ويحظين بالتبجيل من قبل الناس اعتقادا بأن أطفالهم سوف يتمتعون بصحة وعافية.
مصدر الصورة Victoria Jones/PA Wire
Image caption مشاركون في أصعب مسار للركض في "أولد ستريت" بوسط مدينة لندن وشرقها.
مصدر الصورة Henry Romero/Reuters
Image caption معجب ينتظر في مدينة باراكينيا بكولومبيا لتشجيع منتخب بلاده لكرة القدم خلال المباراة مع منتخب البرازيل بهدف التأهل لكأس العالم.
مصدر الصورة LIONEL CHAMOISEAU/AFP
Image caption وَضْعُ أكياس الرمل وشرائط لاصقة في نوافذ محل لبيع السيارات في جزيرة سانت مارتين الفرنسية في الخارج بهدف حمايته تحسبا لوصول إعصار إيرما.

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