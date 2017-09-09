بالصور : العالم في أسبوع

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مشاركون في مهرجان كاسكاموراس يمشون باتجاه بلدة بازا قرب مدينة قرطبة في جنوبي إسبانيا. ويرمز المهرجان إلى شخص يسافر إلى البلدة المذكورة من مدينة غواديكس الواقعة في إقليم قرطبة بهدف استعادة صورة مقدسة لعذراء الرحمة. لكن عند عودته، يُعاقب من قبل السكان المحليين بسبب فشله في استعادة الصورة المفقودة.