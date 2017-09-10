الصحفية المعارضة الروسية البارزة جوليا لاتينينا تغادر البلاد "خوفا على سلامتها"

مصدر الصورة Getty Images Image caption روسيا تشهد احتجاجات ضد حكم الرئيس فلاديمير بوتين من حين لآخر تتخللها اعتقالات لرموز معارضة.

أعلنت جوليا لاتينينا الصحفية والمعارضة الروسية المعروفة بانتقادها الصريح للحكومة إنها غادرت البلد خوفا على سلامتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ونقل عن لاتينينا قولها إنها على الأرجح لن تعود إلى روسيا قريبا.

وقالت لاتينينا في حديث لإذاعة "ايخو موسكفي" الروسية المستقلة والتي كانت تقدم فيها برنامجا سياسيا أسبوعيا، إنها "كانت هدفا لمجموعة من الاعتداءات مؤخرا من بينها إشعال النار في سيارتها بالقرب من منزلها الخشبي".

وأوضحت أنها الآن تعيش مع والديها في الخارج.

وقالت لاتينينا: "إنني على الأرجح لن أعود إلى روسيا في المستقبل القريب"، حسبما نقلت عنها قناة "دوست" التلفزيونية المستقلة.

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وأوضحت لاتينينا أنها شعرت "بخوف شديد" بعد حادثة إشعال النيران في سيارتها.

وفي حادثة سابقة، تعرض منزلها لاعتداء في شهر يوليو/تموز الماضي باستخدام مادة كاوية قالت حينها لاتينينا إنها "مادة لها رائحة تسبب الغثيان".

وكانت لاتينينا تكتب مقالات في صحيفة "نوفايا غازيتا" التي قتل خمسة من صحفييها أو توفوا في ظروف غامضة منذ عام 2000.