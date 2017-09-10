إعصار إيرما يضرب جزر فلوريدا بكل قوته

مصدر الصورة AFP Image caption كان الإعصار قد دمر بالفعل مناطق في الكاريبي وأسفر عن وفاة نحو 25 شخصا.

قال خبراء الأرصاد الجوية إن مركز إعصار إيرما ضرب الجزر الجنوبية لولاية فلوريدا الأمريكية وصُنف إعصار من الفئة الرابعة.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار جزر كيز برياح تصل سرعتها إلى 209 كليومترات في الساعة، قبل أن يتجه إلى منطقة الشمال الغربي نحو ساحل خليج فلوريدا.

وأصدرت سلطات الولاية أوامر بإجلاء أكثر من 6.3 مليون شخص من السكان عن منازلهم خشية تعرضهم "لمخاطر على الحياة".

وكان الإعصار قد دمر بالفعل مناطق في الكاريبي وأسفر عن وفاة نحو 25 شخصا.

وتشير توقعات إلى أن الإعصار سيستمر خلال ساعتين في منطقة جزر فلوريدا كيز، التي تتضمن منطقة كي ويست.

وكان مسؤول قد حذر من أن البقاء في الجزر "أشبه بالانتحار".

وتشير أنباء إلى انقطاع التيار الكهربي عما يزيد على 430 ألف منزل مع تحرك مركز الإعصار تجاه البر الرئيسي لولاية فلوريدا.