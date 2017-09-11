الهند تحتج على إعلان لحوم استرالية "مسئ للأديان"

مصدر الصورة MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA Image caption أثار الإعلان جدلا بعد تجسيد الإله الهندوسي غانيشا

قدمت الهند احتجاجا دبلوماسيا لاستراليا بعد طرح إعلان يجسد الإله الهندوسي غانيشا جالسا يستمتع بتناول لحم الضأن.

وجسد الإعلان التلفزيوني لمنتج شركة استرالية للحوم المصنعة شخصيات تاريخية ودينية من بينها المسيح وبوذا ومؤسس معتقد السيانتولوجيا رون هوبارد وهم يتحدثون ويتناول الطعام على مائدة واحدة.

وتسبب الإعلان في إثارة الغضب بين الجالية الهندوسية في استراليا نظرا لتناقض تناول اللحوم مع المعتقدات الهندوسية.

كما حثت الهند شركة "ميت آند ليفستوك استراليا" على سحب الإعلان الذي وصف بأنه "مسيئ ويجرح المشاعر الدينية للكثيرين".

لكن الشركة المعلنة دافعت عن الإعلان، وقالت إنها كانت تهدف إلى الترويج لفكرة الاختلاف والوحدة.

وقالت اللجنة العليا في بيان إن "عددا من المؤسسات المجتمعية سجلت اعتراضها أيضا للحكومة الاسترالية وشركة (ميت آند ليفستوك استراليا)".

كما أشار البيان باقتضاب إلى عدم ظهور تجسيد للنبي محمد.

وأوضح مكتب معايير الدعاية والإعلان في استراليا أن الإعلان تسبب في أكثر من 30 شكوى من جانب "عدد من (أتباع) ديانات مختلفة مختلفة".

وقال المجلس الهندوسي في استراليا إنها "محاولة فجة ومؤسفة" لاستخدام صور غانيشا للترويج لمنتج استهلاكي للحوم الضأن.

مصدر الصورة MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA Image caption أظهر الإعلان عددا من الشخصيات الدينية تتناول مأدبة لحم الضأن

كما اجتذب التماس على الإنترنت ما يزيد على 4400 موقّع، وقال استرالي يدعى كابيل ساشديفا لبي بي سي إنه قدم الالتماس بعد أن لمس حالة غضب شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما انتقد ساشديفا الإعلان لاسيما بعد طرحه في أعقاب انتهاء مهرجان غانيش تشاتورثي الهندوسي الذي يحتفل فيه بميلاد غانيشا.

جدل سابق

وقال أندرو هووي، المتحدث باسم الشركة، في بيان :"تظهر حملة الدعاية الآلهة والأنبياء إضافة إلى شخصيات تمثل مختلف المعتقدات إلى جانب الإلحاد، في تجسيد خيالي كما هو واضح، بهدف الترويج إلى الوحدة والشمول بقدر المستطاع".

وأضاف :"لم يكن هدفنا على الإطلاق الإساءة، بل الترويج لفكرة أن لحم الضأن غذاء يستهلكه الجميع بمختلف الثقافات، والتأكيد على فكرة أن العالم بإمكانه أن ينظر إلى الإمام إذا نبذ خلافاته وراء ظهره وجلس على المائدة مرحبا بالاختلاف".