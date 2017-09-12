حسم نزاع الملكية الفكرية لـ "سيلفي القرد"

مصدر الصورة ©David J Slater Image caption المصور تعهد بالتبرع بربع عائداته من بيع صورة "سيلفي القرد" لصالح الجمعيات المعنية بالبيئة

فاز مصور في نزاع قضائي حول حقوق الملكية الفكرية لـ "سيلفي القرد"، استمر نحو عامين مع منظمة معنية بحقوق الحيوانات.

وكان قرد يدعى ناروتو، وهو من نوع قردة المكاك، قد التقط لنفسه صورة في الغابة الإندونيسية عام 2011، بعد أن اختطف من المصور ديفيد سلاتر الكاميرا.

وقبل أن يتمكن سلاتر من استعادة الكاميرا، كان القرد قد التقط لنفسه العديد من الصور، والتي كان من بينها الصورة التي حققت له شهرة واسعة في عالم الصور الذاتية المعروفة باسم "سيلفي".

وحكم القضاء الأمريكي بعدم جواز تطبيق حقوق الملكية الفكرية لقرد، غير أن منظمة "بيتا" المعنية بحقوق الحيوانات قالت إن القرد ينبغي أن يحصل على مزايا.

ورفض القضاء دعوى استئناف رفعتها منظمة بيتا "لصالح القرد"، غير أن المصور سلاتر وافق على التبرع بُربع إيراداته في المستقبل، وتسوية النزاع القضائي.

وقال بيان مشترك للمنظمة وسلاتر إن المصور سيتبرع بربع عائداته التي يحصل عليها من بيع صورة "سيلفي القرد" لصالح الجمعيات الخيرية المسجلة "المعنية بحماية حياة أو موطن ناروتو".

مصدر الصورة Wildlife Personalities/David J Slater Image caption كان قرد يدعى ناروتو، وهو من نوع قردة المكاك، قد التقط لنفسه صورة في الغابة الإندونيسية عام 2011

وقال جيف كير، محامي المنظمة :"إن القضية غير المسبوقة التي رفعتها المنظمة أثارت جدلا دوليا كبيرا بشأن الحاجة إلى تعزيز الحقوق الأساسية للحيوانات، وليس طريقة استغلال الإنسان لها".

وقال سلاتر إنه بذل جهدا كبيرا للاحتفاظ بحقوقه في ملكية الصورة.

وأضاف أنه ناشط في مجال الحفاظ على البيئة، ومهتم بالتقاط الصور التي ساعدت بالفعل الحيوانات في إندونيسيا.

وأخذت الدعوى القضائية اسم "ناروتو ضد ديفيد سلاتر"، غير أن هوية القرد باتت محل خلاف، إذ زعمت منظمة بيتا أن القرد أنثى تدعى ناروتو، في حين قال سلاتر إنه ذكر من نوع مكاك.

وحكمت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو لصالح سلاتر بعد عامين من النزاع القضائي.

وقال البيان المشترك بين المنظمة وسلاتر إن هذه القضية "تعزز الاهتمام بقضايا الحقوق القانونية للحيوانات".