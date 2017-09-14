بالصور: تبعات الانهيار الطيني في سيراليون

منذ وقوع الانهيارات الطينية، تنام كادي كامارا وابنتها "إسمي"، البالغة من العمر عاما واحدا، في منزل غير مكتمل البناء، وليس به نوافذ أو فراش. وحينما سؤلت عما إذا كانت قد سجلت اسمها لتلقي مساعدات من الحكومة، أو الهيئات التابعة للأمم المتحدة أو منظمات غير حكومية، قالت: "هناك الكثير من التسجيلات من كل المنظمات، في الصباح والمساء وفي كل وقت. الناس يسجلون أسمائهم وأنا سجلت اسمي مرات قليلة، لكن لا أدري ما إذا كنت قد فعلت الصواب. الحصول على المساعدات عملية فوضوية للغاية. على سبيل المثال، حصل بعض الناس على ثلاثة مراتب، وهناك آخرون مثلنا لم يحصلوا على أي شيء".