كوريا الشمالية "تطلق صاروخا من بيونغيانغ"

مصدر الصورة KCNA Image caption اعتبرت اليابان صاروخ كوريا الشمالية الشهر الماضي بمثابة "تهديد غير مسبوق"

أفادت تقارير إعلامية بأن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا من عاصمتها، بيونغيانغ، باتجاه الشرق، حيث توجد اليابان.

ورجحت اليابان أن يكون الصاروخ قد مر فوق أراضيها، وطلبت من المواطنين الاحتماء، بحسب تقارير بوسائل إعلام محلية.

وأعلن الجيش في كوريا الجنوبية أن السلطات هناك وفي الولايات المتحدة تحلل تفاصيل إطلاق الصاروخ.

وفي الشهر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا عبر فوق اليابان، في ما وصفته طوكيو آنذاك بأنه "تهديد غير مسبوق" للبلد.

ويأتي إطلاق الصاروخ الجديد بعد أيام من فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب اختباراتها على الأسلحة.