بنغلادش تحد من حركة تنقل لاجئي الروهينجا على أراضيها

مصدر الصورة AFP Image caption بنغلادش تعلن عن خطط لبناء مخيمات لأكثر من 400 ألف شخص قرب مدينة كوكس بازار .

قررت بنغلادش الحد من حركة تنقل لاجئي الروهينجا الذين تدفقوا إليها من ميانمار المجاورة هرباً من أعمال العنف.

ويقدر عدد اللاجئين ألى بنغلاديش من أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار بأكثر من 400 ألف شخص.

وقالت الشرطة إن "على اللاجئين الروهينجا البقاء في الأماكن المحددة لهم وعدم مغادرتها".

وأعلنت بنغلادش عن خطط لبناء مخيمات لأكثر من 400 ألف شخص قرب مدينة كوكس بازار.

وأفادت الأمم المتحدة بتزايد كبير في عديد الفارين من ميانمار من مسلمي الروهينجا إلى بنغلاديش منذ الشهر الماضي، ووصفت الأزمة بأنها قد تصب في إطار "التطهير العرقي".

واتهمت جماعات حقوق الإنسان الجيش في ميانمار بإحراقه قرى الروهينجا، إلا أن الجيش ينفي استهداف المدنيين مشيراً إلى أنه يحارب الميليشيات.

وفي غضون ذلك، نشب خلاف دبلوماسي جديد بين بنغلادش وميانمار على خلفية مزاعم اختراق أجواء بنغلاديش الأسبوع الماضي.

ما هي القيود الجديدة المفروضة؟

قالت الشرطة في بنغلادش في بيان لها إن لاجئي الروهينجا لا يسمح لهم بالتنقل إلى أي مكان غير الأماكن المخصصة لهم، ولا يسمح لهم بالعيش مع أي عائلة قريبة منهم أو مع أصدقاء لهم.

ولا يسمح لشركات النقل وسائقي الشاحنات بنقل اللاجئين، كما تم تنبيه مالكي الشقق بعدم تأجير بيوتهم للروهينجا.

وقال محللون إن "الحكومة تريد منع الروهينجا من الاختفاء وسط السكان المحليين، وإبقائهم في مناطق واضحة أملاً في عودتهم إلى ميانمار".

اتهامات

واتهمت منظمة العفو الدولية جيش ميانمار بزرع ألغام أرضية على الحدود مع بنغلاديش التي تفر إليها أعداد كبيرة من أقلية الروهينجا المسلمة جراء أعمال العنف.

مصدر الصورة AFP Image caption ينفي جيش ميانمار اتهامات بارتكاب أعمال وحشية ضد مسلمي الروهينجا

وتقول منظمة العفو الدولية إنها حصلت على شهادات لشهود عيان وتحليلات من خبراء في مجال الأسلحة تؤكد زرع الألغام.

ويعتقد أن الغرض من زرع الألغام هو الحيلولة دون عودة الروهينجا إلى ميانمار.

وكانت السلطات البنغلاديشية أثارت الأسبوع الماضي المزاعم نفسها بناء على أدلة مصورة وشهادات عناصر فرق المراقبة.

وينفي جيش ميانمار اتهامات بارتكاب أعمال وحشية ضد مسلمي الروهينجا، ويؤكد على أنه يقوم بمداهمات لمواجهة إرهابيين في إقليم راخين.