الشرطة البريطانية تعتقل رجلا ثانيا يشتبه في تورطه بهجوم مترو لندن

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اعتقل الشرطة البريطانية رجلا ثانيا له علاقة بالهجوم الذي تعرض له مترو الأنفاق في لندن.

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاما في منطقة هونسلو، غربي لندن، ليلة السبت بموجب المادة 41 من قانون الإرهاب.

ونقل المقبوض عليه إلى جنوب لندن حيث يُحتجز.

وكان السلطات البريطانية أعلنت السبت القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما في مدينة دوفر على علاقة بهجوم محطة مترو الأنفاق بلندن.

وأصيب 30 شخصا عندما اندلعت النيران الجمعة في عبوة محلية الصنع على متن أحد قطارات مترو الأنفاق غرب العاصمة البريطانية.