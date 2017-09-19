ترامب يصف إيران بأنها "دكتاتورية فاسدة"
حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من تهديد "الدول المارقة" في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مفردا بالإشارة إيران وكوريا الشمالية.
ووصف ترامب إيران بأنها "دكتاتورية فاسدة" تعتزم زعزعة الشرق الأوسط.
ودعا حكومة طهران إلى وقف دعمها "للإرهاب"، وانتقد مرة أخرى الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشأن برنامج إيران النووي، واصفا إياه بأنه مخجل.
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وقال إن حكومة إيران تجنح إلى "الموت والدمار"، في حين يرغب شعبها في التغيير.
وأضاف :" يخشى الشعب الإيراني قادته أكثر من القدرة العسكرية الكبيرة للولايات المتحدة".
وقال :"آفة كوكبنا اليوم هي مجموعة صغيرة من الأنظمة المارقة التي تنتهك كل مبدأ تقوم عليه الأمم المتحدة".
وأضاف :"إنهم لا يحترمون مواطنيهم ولا الحقوق السيادية لدولهم، وإذا لم يواجه الأخيار القلة الشريرة، فسوف ينتصر الشر".
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وقال محذرا، في أول خطاب له أمام المنظمة الدولية في نيويورك، إن الولايات المتحدة ستدمر كوريا الشمالية، إذا اضطرت، للدفاع عن نفسها وعن حلفائها.
وسخر من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، قائلا: "رجل الصواريخ في مهمة انتحارية".
وكانت بيونغيانغ قد أجرت اختبارات نووية وصاروخية متحدية الأمم المتحدة.
ودأبت واشنطن على تحذير كوريا الشمالية جراء ما تجريه من اختبارات لأسحلتها التي تنتهك لوائح مجلس الأمن الدولي.
وتفاقمت الأزمة الشهر الماضي عندما أعلنت كوريا الشمالية عن خطط لاختبار صواريخ حول جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادي.
وقال ترامب :"إذا اضطرت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها أو حلفائها، لن يكون لدينا أي خيار سوى تدمير كوريا الشمالية".
وقال ستيوارت باتريك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، إن تهديد ترامب "بتدمير كامل" لكوريا الشمالية غير محتمل.
وأضاف لبي بي سي :"أشك في ذلك جدا".
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كما تطرق ترامب خلال كلمته إلى الأزمة في فنزويلا، التي تقودها حكومة يسارية معادية للولايات المتحدة، قائلا إنها "غير مقبولة"، وإن أمريكا لا يمكنها أن "تقف وهي تشاهد مكتوفة الأيدي".
وندد بالاشتراكية كأيديولوجية، قائلا إنها لم تجلب إلا "المعاناة والدمار والفشل".