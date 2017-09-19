زلزال قوي يضرب وسط المكسيك ويقتل العشرات

مصدر الصورة AFP Image caption أدى الزلزال إلى انهيار مبان في نيومكسيكو

ضرب زلزال قوي وسط المكسيك مما أسفر عن مقتل 91 شخصا على الأقل، وانهيار عشرات المباني في العاصمة نيومكسيكو، حسبما قال مسؤولون.

وعلق مطار نيومكسيكو أعماله بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، وجرى إخلاء مبان في مناطق مختلفة من المدينة.

ويُخشى وجود أشخاص محاصرين أسفل أنقاض المباني. وهرعت فرق الإنقاذ إلى المناطق الأكثر تضررا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدى زلزال بلغت شدته 8.1 درجة على مقياس ريختر إلى مقتل 90 شخصا على الأقل.

وكان مركز الزلزال بالقرب من أتينثينغو في ولاية بويبلا، على بعد 120 كيلومترا من نيومكسيكو، بعمق 51 كيلومترا تحت سطح الأرض، كما قال المرصد الجيولوجي الأمريكي.

وقتل 42 شخصا على الأقل في ولاية موريلوس وحدها، جنوبي العاصمة، حسبما قالت الحكومة على تويتر. وقُتل شخصان آخران في ولاية نيومكسيكو.

ووقع الزلزال بينما كان تدريب على التعامل مع الزلازل يجري في ميكسيكو سيتي في الذكرى الثانية والثلاثين لزلزال أدى إلى مقتل عشرة آلاف شخص.

وانهار 27 مبنى في العاصمة، حسبما قال الرئيس إنريكي بنيا نييتو على تويتر.

ودعا الرئيس الناس الابتعاد عن الطرقات حتى تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى المناطق الكثر تضررا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة "ليبارك الرب أهل مكسيكو سيتي. نحن معكم وسنكون في عونكم".

مصدر الصورة AFP Image caption مدى الخسائر التي تسبب فيها الزلزال