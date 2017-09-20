دمار هائل وحالة من الذعر إثر زلزال قوي في المكسيك
صور من المكسيك تظهر مشاهد دمار خلفها زلزال بقوة 7.1 بمقياس ريختر ضرب جنوب العاصمة، وهو ما ألحق أضرارا بالغة بالمباني.
-
AFP
السكان هرعوا إلى شوارع مدينة مكسيكو سيتي بسبب الزلزال وقع وقت في منتصف النهار
-
AFP
توابع الزلزال أحدثت أضرارا بالغة في المباني بالعاصمة
-
AFP
بعض المباني تنهار، فيما عمد المواطنون إلى البحث عن ناجين بين الأنقاض
-
AFP
السكان وموظفو الطوارئ على حد سواء ينضمون إلى عمليات البحث المتسارعة
-
AFP
السكان يقفون في ذهول في الشارع، إذ وقع الزلزال بعد فترة قصيرة من مشاركة كثير من الناس في تدريب على الزلازل
-
EAP
سيارات دفنت تحت الركام
-
Reuters
تقع المكسيك في منطقة معرضة للزلازل، وقد وقع الزلزال بعد مرور أسبوع فقط على مقتل 90 شخصا في زلزال آخر
معرض الصور
بالصور
بالصور: الأزياء في حفل جوائز إيمي 2017
- 19 سبتمبر/ أيلول 2017
بالصور
بالصور: جائزة أفضل مصور فضاء في 2017
- 17 سبتمبر/ أيلول 2017
بالصور
الأسواق بعدسات القراء
- 16 سبتمبر/ أيلول 2017