دمار هائل وحالة من الذعر إثر زلزال قوي في المكسيك

  • 20 سبتمبر/ أيلول 2017

صور من المكسيك تظهر مشاهد دمار خلفها زلزال بقوة 7.1 بمقياس ريختر ضرب جنوب العاصمة، وهو ما ألحق أضرارا بالغة بالمباني.

  • زلزال المكسيك AFP

    السكان هرعوا إلى شوارع مدينة مكسيكو سيتي بسبب الزلزال وقع وقت في منتصف النهار

  • زلزال المكسيك AFP

    توابع الزلزال أحدثت أضرارا بالغة في المباني بالعاصمة

  • زلزال المكسيك AFP

    بعض المباني تنهار، فيما عمد المواطنون إلى البحث عن ناجين بين الأنقاض

  • زلزال المكسيك AFP

    السكان وموظفو الطوارئ على حد سواء ينضمون إلى عمليات البحث المتسارعة

  • زلزال المكسيك AFP

    السكان يقفون في ذهول في الشارع، إذ وقع الزلزال بعد فترة قصيرة من مشاركة كثير من الناس في تدريب على الزلازل

  • زلزال المكسيك EAP

    سيارات دفنت تحت الركام

  • زلزال المكسيك Reuters

    تقع المكسيك في منطقة معرضة للزلازل، وقد وقع الزلزال بعد مرور أسبوع فقط على مقتل 90 شخصا في زلزال آخر

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