وزير خارجية كوريا الشمالية لترامب: الكلاب تنبح والقافلة تسير

مصدر الصورة Reuters Image caption وصف وزير خارجية كوريا الشمالية تهديد ترامب لبلاده بأنه "نباح كلب"

قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو إن "تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير بلاده أشبه بـ " نباح كلب".

وأضاف يونغ - هو في تصريحات أمام فندق مجاور للأمم المتحدة أن "هناك مثلا يقول إن الكلاب تنبح والقافلة تسير".

وأردف" في حال فكر ترامب بمفاجئتنا بصوت نباح الكلب، فإنه بلا شك يحلم"، مشيراً إلى أنه يشعر بالأسف البالغ لمساعديه.

ومن المقرر أن يُلقي يونغ - هو كلمته أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة الجمعة.

وتعتبر هذه التصريحات الأولى لببيونغيانغ منذ تهديدات ترامب أمام المنظمة الدولية في نيويورك بأن بلاده ستدمر كوريا الشمالية، إذا اضطرت، للدفاع عن نفسها وعن حلفائها.

وسخر حينها ترامب من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، قائلا: "رجل الصواريخ في مهمة انتحارية".

وكانت بيونغيانغ قد أجرت اختبارات نووية وصاروخية متحدية الأمم المتحدة.

"خيارات عسكرية"

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن بلاده لديها "الكثير" من الخيارات العسكرية في مواجهة كوريا الشمالية، ومن بينها خيارات لا تُعرض كوريا الجنوبية للخطر.

وجاءت تصريحات ماتيس بعد أن شددت إدارة ترامب الضغوط على كوريا الشمالية، محذرة أن بيونغيانغ "ستدمر" إذا رفضت إنهاء مساعيها "المتهورة" للسلاح النووي والصواريخ الباليستية.

وقال ماتيس للصحفيين في البنتاغون "توجد الكثير من الخيارات العسكرية، بالتوافق مع حلفائنا، التي سنتخذها للدفاع عن حلفائنا وعن مصالحنا".

وأكد ماتيس أيضا أن واشنطن وسول بحثا خيار إرسال أسلحة نووية "تكتيكية" لكوريا الجنوبية.