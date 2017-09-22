زعيم كوريا الشمالية يصف ترامب بـ"المختل عقليا"

مصدر الصورة Reuters

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون إن بلاده تدرس اللجوء إلى "أشد الإجراءات" ضد الولايات المتحدة ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير كوريا الشمالية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصف كيم جونغ اون الرئيس ترامب بأنه "مختل عقليا" موضحا أن "الخطاب الذي ألقاه بمثابة أقوى إعلان للحرب في التاريخ ويؤكد أن برنامج بيونغيانغ النووي هو الخيار الصحيح"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وكان ترامب قد هدد أمام الجمعية العامة بتدمير كوريا الشمالية بالكامل إذا شكلت خطرا على بلاده أو حلفائها.

"عقوبات جديدة"

وتأتي تصريحات الزعيم الكوري الشمالي في الوقت الذي أصدر فيه ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة تتضمن إدراج المزيد من الأشخاص والكيانات التي تتعامل مع كوريا الشمالية بما في ذلك شبكات الشحن والتجارة.

وقال ترامب إن "الأمر التنفيذي الجديد سيقطع موارد العائدات التي تمول جهود كوريا الشمالية لتطوير أشد أنواع الأسلحة المميتة التي عرفتها البشرية".

وأثنى ترامب على البنك المركزي الصيني لإصداره أوامر للبنوك الصينية بوقف التعامل مع بيونغيانغ.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين للصحفيين إن "المؤسسات المالية الأجنبية أبلغت أنه من الآن فصاعدا عليها أن تختار ما بين التعامل التجاري مع الولايات المتحدة أو مع كوريا الشمالية".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن فرض تاسع جولة من العقوبات على كوريا الشمالية في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن أجرت بيونغيانغ أقوى تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر / ايلول الجاري.

وقد حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كلمته أمام الجمعية العامة بيونغيانغ من أن تتخذ "الطريق الخطر" مؤكدا أن بلاده لا تؤيد وجود سلاح نووي في شبه الجزيرة الكورية سواء في الشمال أو الجنوب.