البنتاغون: "مقاتلاتنا حلقت قرب الحدود الكورية الشمالية"

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المقاتلات الأمريكية قامت بالتحليق داخل المنطقة منزوعة السلاح قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، فيما يعد استعراضاً للقوة حسب ما ترى واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت إن الخطوة تأتي تأكيداً "لوجود عدد كبير من الخيارات بين يدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة أية تهديدات".

وتشهد الساحة الدولية سجالاً بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال الأشهر الأخيرة وصل إلى حد التهديد المتبادل.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري، قال ترامب إنه على استعداد "لتدمير كوريا الشمالية كليا" إذا اضطرت بلاده للدفاع عن نفسها أو أي من حلفائها.

ويعد ذلك أبعد توغل داخل المنطقة منزوعة السلاح قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية تحلق فيه المقاتلات الأمريكية خلال القرن الجاري.

وتوجد منطقة منزوعة السلاح حسب الأمر الواقع تشمل منطقة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وأضافت وايت إن الإجراء الأمريكي يوضح إلى أي مدى تأخذ واشنطن التهديدات الكورية الشمالية على محمل الجد.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تعرض المنطقة التي تستخدمها كوريا الشمالية كساحة لتجربة أسلحتها النووية لزلزال بلغت قوته 3.4 على مقياس ريختر.

وأثار ذلك المخاوف من قيام بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية أخرى في المنطقة لكن الخبراء أكدوا أن الزلزال وقع بأسباب طبيعية.