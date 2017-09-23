الشرطة تطوق مركز تسوق شرقي لندن إثر هجمات بالحمض

مصدر الصورة PA Image caption قال شاهد عيان أن أحد الضحايا سارع إلى داخل محل بيرغر كينغ "ليغسل الحمض من على وجهه"

أصيب خمسة أشخاص، على الأقل، بجروح جراء ما أفادت تقارير أن هجوم بالحمض عليهم في منطقة ستراتفورد شرقي لندن.

واستدعيت الشرطة إلى مركز ويستفيلد للتسوق قبيل الساعة الثامنة مساء بتوقيت لندن، واعتقل شخص في موقع الحادث بشبهة ارتكاب جريمة التسبب في إيذاء جسدي شديد.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن ثمة تقارير عن وجود مجموعة من الرجال ترش الناس بمادة مؤذية.

وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى منطقة الحادث.

و لايعتقد أن للحادث صلة بالارهاب.

ويعتقد أن المصابين الذين تحدثت عنهم التقارير كانوا في أماكن مختلفة في مركز التسوق.

وقد عولج في موقع الحادث خمسة أشخاص على الأقل، نقل ثلاثة منهم الى المستشفى، بحسب بول جيبسون من خدمة الاسعاف في لندن.

ويساعد فريق من خدمات الاطفاء في لندن الشرطة في موقع الحادث، فضلا عن عدد من سيارات الإسعاف.

مصدر الصورة PA Image caption يعتقد أن المصابين كانوا في أماكن مختلفة في مركز التسوق

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن مجمع التسوق قد طوق بالكامل بعناصر الشرطة.

وأفاد شهود عيان في موقع الحادث بوقوع مشادة بين جماعة من الأشخاص.

وقال أحد شهود العيان، قال ان اسمه حسين ويعمل في محل "بيرغر كينغ"، إن أحد الضحايا سارع إلى داخل المحل "ليغسل الحمض من على وجهه".

وأضاف حسين ، 28 عاما، "ثمة جروح في المنطقة حول عينيه وكان يحاول صب الماء عليها".