كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بإعلان الحرب
- 25 سبتمبر/ أيلول 2017
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وجه وزير خارجية كوريا الشمالية اتهاما للولايات المتحدة بإعلان الحرب على بلده.
وقال الوزير، ري يونغ-هو، لصحفيين في نيويورك إن كوريا الشمالية تحتفظ بحق الرد، بما في ذلك إسقاط قاذفات أمريكية.
وينطبق هذا على المقاتلات الأمريكية خارج المجال الجوي لكوريا الشمالية، بحسب يونغ-هو.
وأضاف الوزير أن العالم "يجب أن يتذكر بوضوح" أن الولايات المتحدة كانت هي البادئة بإعلان الحرب.
ويأتي هذا في إطار احتدام الحرب الكلامية بين الطرفين.