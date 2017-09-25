كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بإعلان الحرب

وجه وزير خارجية كوريا الشمالية اتهاما للولايات المتحدة بإعلان الحرب على بلده.

وقال الوزير، ري يونغ-هو، لصحفيين في نيويورك إن كوريا الشمالية تحتفظ بحق الرد، بما في ذلك إسقاط قاذفات أمريكية.

وينطبق هذا على المقاتلات الأمريكية خارج المجال الجوي لكوريا الشمالية، بحسب يونغ-هو.

وأضاف الوزير أن العالم "يجب أن يتذكر بوضوح" أن الولايات المتحدة كانت هي البادئة بإعلان الحرب.

ويأتي هذا في إطار احتدام الحرب الكلامية بين الطرفين.