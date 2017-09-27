واشنطن تعلن بدء العمل في بناء نماذج للجدار الحدودي مع المكسيك

مصدر الصورة EPA Image caption يبلغ ارتفاع وعرض هذه النماذج تسعة أمتار ومن المتوقع اكتمالها خلال 30 يوماً.

أعلنت الحكومة الأمريكية عن بدء العمل ببناء ثمانية نماذج للجدار على الحدود الأمريكية - المكسيكية، وفاءً للوعد الذي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية.

وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن "أربعة نماذج للجدار ستصنع من الخرسانة والنماذج الأخرى ستكون من مواد متنوعة".

وأضافت الهيئة أنها بصدد وضع بعض من هذه النماذج قرب سان دييغو.

ويبلغ ارتفاع وعرض هذه النماذج تسعة أمتار ومن المتوقع اكتمالها خلال 30 يوماً.

ويترتب على المسؤولين خلال 3 شهور من اكتمال هذه النماذج تقييم فعاليتها ومقاومتها للاختراق من قبل معدات يدوية صغيرة.

وسيتم وضع الكاميرات وأجهزة الاستشعار في المرحلة النهائية لبناء الجدار.

وتبلغ تكلفة كل جدار نحو 334 ألف دولار أمريكي وتم الاعتراض عليها، كما ليس هناك أي موافقة مبدئية من الكونغرس لطلب ترامب بالحصول على مبلغ 1.11 مليار دولار أمريكي لبناء الجدار.

وكان ترامب شدد خلال حملته الانتخابية على بناء الجدار على الحدود الأمريكية - المكسيكية لوقف الهجرة غير الشرعية، وأصر أن المكسيك ستدفع ثمنه.

وقال رونالد فيتلو، نائب هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية " نحن ملتزمون بحماية حدودنا التي تتضمن بناء الجدار الحدودي مع المكسيك".

وأضاف فيتلو أن "استراتيجيتنا متعددة الجوانب لتضمن سلامة الشعب الأمريكي وأمنه من ضمنها الحواجز والبنية التحتية".

واختيرت 4 شركات لبناء نماذج لبناء الجدار .

وكان ترامب أن بعض أجزاء الجدار سيكون شفافاً ليتسنى للمواطنين الأمريكيين على الجانب الأمريكي تجنب أن تلقى عليهم أكياس من المخدرات يلقيها الجانب المكسيكي، كما أنه اقترح وضع ألواح شمسية على أجزاء من هذا الجدار.

وينوي النائب العام في كاليفورنيا برفع دعوى قضائية لمنع بناء الجدار على الحدود الأمريكية -المكسيكية.