مصدر الصورة Reuters Image caption يلتقي تيلرسون الرئيس الصيني لإقناعه بتفعيل العقوبات

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن بلاده وكوريا الشمالية تجريان اتصالات مباشرة، وإن بلاده "تفحص إمكانية إجراء محادثات".

وأضاف تيلرسون قائلا خلال رحلة إلى الصين "خطوط الاتصالات مفتوحة ، ليس الوضع قاتما".

وكان البلدان قد اشتبكا في خطاب عدائي في الشهور الأخيرة، ولم يكن معلوما أن خطوط الاتصالات بينهما مفتوحة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد هدد بتدمير كوريا الشمالية وقال إن "الرئيس الكوري على طريق الانتحار".

ورد الرئيس الكوري كيم جونغ أون أنه "سيؤدب الرئيس المريض نفسيا بالنار".

وبدأت الحرب الكلامية بعد أن أجرت بيونغيانغع عدة اختبارات صاروخية وصرحت في الثالث من سبتمبر/ايلول أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية مصغرة يمكن تحميلها على صاروخ بعيد المدى.

وقد ووجهت الاختبارات بإدانة دولية ، وفرض عقوبات أممية على بيونغ يانغ في محاولة لإجبارها على التوقف عن تجاربها.

وقد وصل تيلرسون إلى الصين للقاء الرئيس شي جينبينغ ومسؤولين صينيين آخرين في محاولة لإقناعهم بتطبيق العقوبات.

وقد أخطرت الصين الشركات الكورية العاملة على أراضيها بأن تغلق أبوابها، لكنها تبقى على أمل بحل الخلافات عن طريق المفاوضات.