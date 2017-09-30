مصدر الصورة EPA Image caption طوقت الشرطة الإسبانية الكثير من مراكز الاقتراع

أغلقت الشرطة الوطنية في إسبانيا 1300 مكتب اقتراع من مجموع 2315 مدرسة مخصصة كمراكز اقتراع في إقليم كتالونيا، حسب الحكومة المركزية في العاصمة مدريد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تكثيف السلطات المركزية الإسبانية محاولاتها لمنع الاستفتاء الذي تنوي حكومة الإقليم تنظيمه يوم الأحد بشأن الانفصال عن إسبانيا.

واحلت قوات الأمن مركز الاتصالات التابع للحكومة الإقليمية لكتالونيا.

ويذكر أن إقليم كتالونيا يسكنه 7.5 شخص في الشمال الشرقي من إسبانيا، وله لغته وثقافته الخاصة بها.

ويتمتع باستقلال ذاتي واسع لكن الدستور الإسباني لا يعترف به كأمة منفصلة عن الشعب الإسباني.