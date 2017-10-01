مقتل امرأتين طعنا في "هجوم إرهابي" في مرسيليا

مصدر الصورة AFP Image caption أردت الشرطة المهاجم قتيلا

قتلت امرأتان نتيجة تعرضهما للطعن في محطة القطارات الرئيسية في مدينة مرسيليا الفرنسية الأحد.

وصنفت الشرطة الفرنسية الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، كما أكدت أنها أطلقنت النار على المهاجم وأردته قتيلا.

وقال مصدر في الشرطة إن الرجل صرخ قائلا "ألله أكبر" بعد تنفيذه عملية الطعن.

وفتح النائب العام المختص بمكافحة الإرهاب تحقيقا في الحادث، حسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم إنه سيتوجه في الحال إلى مكان الحادث. وغردت الشرطة الفرنسية عبر تويتر قائلة إن الجو عاد إلى طبيعته في موقع الحادث بعد أن تمكنت من قتل المهاجم، بينما توقفت حركة القطارات.

وتفيد التقارير أن المهاجم يحمل ملامح شمال إفريقية وهو في العشرينيات من عمره.

وقالت وسائل الإعلام الفرنسية إن المهاجم ذبح الضحية الأولى وطعن الثانية طعنات قاتلة قبل أن يتمكن جنود كانوا في المحطة من قتله.