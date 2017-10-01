حظر النقاب في النمسا يدخل حيز التنفيذ

مصدر الصورة Getty Images Image caption بلدان أوروبية عديدة فرضت حظرا على ارتداء النقاب وأخرى تدرس اتخاذ إجراء مماثل

بدأ في النمسا سريان قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وتؤكد الحكومة أن القانون، الذي يشدد على ضرورة كشف الوجه بدءا من شعر الرأس وحتى الذقن، يهدف إلى حماية القيم النمساوية.

ويدخل القانون حيز التنفيذ قبيل إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا الشهر، والتي قد تشهد مكاسب لحزب الحرية اليميني المتشدد.

ويحظر القانون ارتداء النقاب والبرقع، ويفرض قيودا أيضا على استخدام أقنعة الوجه الطبية وماكياج المهرج.

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وهناك ما يقدر بـ150 امرأة ترتدي البرقع في النمسا، وقد أعرب مسؤولو قطاع السياحة عن مخاوفهم من أن هذه الإجراءات الحكومية قد تجعل مواطني دول الخليج يعزفون عن زيارة النمسا.

وفرضت فرنسا وبلجيكا حظرا على النقاب في عام 2011، ويناقش البرلمان الهولندي حاليا اتخاذ إجراء مماثل.

وشددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة حظر النقاب في ألمانيا "أينما كان ذلك قانونيا". ولا تفرض بريطانيا حظرا على النقاب أو البرقع.