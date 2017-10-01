أول زواج رسمي للمثليين في ألمانيا

مصدر الصورة EPA Image caption عقد قران كارل كرايلي وبودو مندي، المرتبطان منذ 38 عاما، في مقر البلدية في شونيبرغ في برلين

أصبح رجلان أول زوجين ألمانيين يقترنان رسميان في اليوم الأول لإقرار زواج المثليين بصورة قانونية.

وعقد قران كارل كرايلي وبودو مندي، المرتبطان منذ 38 عاما، في مقر البلدية في شونيبرغ في برلين.

وفتحت الكثير من مكاتب التسجيل أبوابها بصورة استثنائية يوم الأحد للسماح للأزواج المثليين بعقد قرانهم في أول يوم يبدأ فيه تطبيق القانون.

وسيمنح الزواج قانونيا المثليين نفس الحقوق الضربية وحقوق التبني للأزواج غير المثليين.

وسمحت ألمانيا للمثليين بعلاقات شراكة مسجلة منذ عام 2001، ولكن هذه العلاقات لا تمنحهم نفس الحقوق التي يمنحها القانون الألماني للمتزوجين العاديين.

وصوت البرلمان الألماني لصالح المساواة في الزواج في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن غيّرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل موقفها إزاء الأمر بصورة غير متوقعة.