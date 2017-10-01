"اصابة المئات" خلال منع الشرطة التصويت على انفصال كاتالونيا

مصدر الصورة Reuters Image caption احدى المصابات في الاشتباكات في برشلونة

قال مسؤولون في كاتالونيا إن 337 شخصا على الأقل أصيبوا في اشتباكات بينما تحاول الشرطة منع التصويت في الاستفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا.

وتعهدت الحكومة الإسبانية بإيقاف الاستفتاء الذي اصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم قانونيته.

ومنعت الشرطة الناس من التصويت وصادرت أوراق وصناديق الاقتراع في لجان التصويت.

وفي برشلونة، عاصمة الإقليم، استخدمت الشرطة الهراوات وأطلقت الرصاص المطاطي على مظاهرات مؤيدة للاستفتاء.

وأكدت الحكومة الإقليمية في كاتالونيا ووزارة الصحة في الإقليم عدد المصابين.

من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية الاسبانية إن 11 شرطيا اصيبوا.

وفي مؤتمر صحفي، قالت سورايا ساينث دي سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الأسباني إن الشرطة "تصرفت باحترافية وبطريقة لائقة".

وأدان كارليس بويغدومونت اجراءات الشرطة الأسبانية التي ارسلت اعدادا كبيرة من قواتها إلى الإقليم للحيلولة دون ذهاب الناخبين لمراكز الاقتراع.

وقال بويغدومونت "استخدام الدولة الأسبانية غير المبرر للعنف لن يضعف إدارة الشعب الكاتالوني".

مصدر الصورة AFP Image caption شرطة مكافحة الشغب الإسبانية داهمت مراكز اقتراع بعد فتحها لاستقبال الناخبين

وأنحى وزير الداخلية الأسباني خوان إغناثيو زويدو باللائمة على بويغدومونت فيما وصفه بالأحداث التي "تفتقر إلى المنطق" خلال اليوم.

وقالت ناخبة تدعى جوليا غراييل لبي بي سي إن "الشرطة بدأت في ضرب الناس، صغارا وكبارا".

واضافت "اليوم شاهدت اسوأ ما يمكن أن تقوم به حكومة ضد شعبها".

وتضم أوراق الاقتراع سؤالا واحدا فقط : "هل تريد أن تكون كاتالونيا دولة مستقلة في صيغة جمهورية؟". ويوجد مربعان فقط للإجابة: "نعم" و"لا".

وقبيل بدء التصويت، قالت الحكومة الكاتالونية إن الناخبين يمكنهم أن يطبعوا أوراق الاقتراع واستخدام أي لجنة اقتراع إذا كان كانت لجانهم مغلقة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الشرطة الإسبانية تقتحم مراكز الاقتراع في كتالونيا

وفي جيرونا هشمت الشرطة مدخل لجنة التصويت التي كان من المزمع أن يدلي فيها بويغدومونت بصوته.

واظهر تسجيل مصور الشرطة وهي تحطم الباب الزجاجي للمركز الرياضي وتبعد بالقوة الذين يحاولون الإدلاء بصوتهم.

عشرات الآلاف في شوراع برشلونة قبيل استفتاء الانفصال "المحظور"

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