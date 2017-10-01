ترامب: المفاوضات مع "رجل الصواريخ الضئيل" مضيعة للوقت

مصدر الصورة Reuters Image caption ترامب نصح وزير خارجيته بوقف التفوض مع زعيم كوريا الشمالية

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم قناعته بإجراء مفاوضات مع كوريا الشمالة حول برنامجها النووي، وأخبر وزير خارجيته ريكس تيلرسون أن محاولة التفاوض مع بيونغ يانغ "مضيعة للوقت".

وغرد ترامب على تويتر موجها حديثه لوزير الخارجية :"وفر جهدك ريكس، سنفعل ما يجب القيام به!"، وذلك بعد الكشف عن فتح الولايات المتحدة قنوات اتصال مع كوريا الشمالية.

وكشف تيلرسون عن هذا التطور في علاقات البلدين، يوم السبت، قائلا "كوريا الشمالية ليست مهتمة بالحوار".

وارتفعت حدة التلاسن والتهديدات بين، بعد إعلان الكوريين عن تجارب نووية وصاروخية جديدة وتشديد أمريكا العقوبات ضدها.

وتطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بوقف برنامج التسليح، بعد أن أجرت تجارب صاروخية متكررة واختبار قنبلة هيدروجينية مصغرة يمكن وضعها على صاروخ بعيد المدى، بحسب ما ذكرته بيونغ يانغ في 3 سبتمبر / أيلول.

لكن محاولات الحوار تبدو متعارضة مع موقف الرئيس دونالد ترامب من هذه القضية.

وغرد ترامب، اليوم الأحد :"أخبرت ريكس تيلرسون، وزير الخ الموقر، أنه يضيع وقته في محاولة للتفاوض مع رجل الصاروخ الضئيل..."، في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وتأتي تصريحاته بعد يوم واحد من كشف تيلرسون أن المسؤولين الأمريكيين لديهم بعض قنوات الاتصال مفتوحة مع بيونغ يانغ، على الرغم من تصاعد الحرب الكلامية بين قادة البلدين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت كوريا الشمالية ستأتي إلى طاولة المفاوضات قال وزير الخارجية الأمريكي "إننا نتحقق من ذلك، لننتظر ماذا سيحدث".

لكنه اعترف فيما بعد بأنه لم يحقق تقدم.