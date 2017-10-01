بالصور: استفتاء كاتالونيا
أعمال عنف وقعت في إقليم كاتالونيا لدى محاولات الشرطة الإسبانية منع إجراء استفتاء الانفصال الذي قضت المحكمة الدستورية في البلاد ببطلانه. وتحتوي بعض الصور على مشاهد عنيفة.
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EPA
قوات مكافحة الشغب الإسبانية حملت هذه المرأة بعيدا من وسط تجمع خارج إحدى المدارس في برشلونة.
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AFP/GETTY IMAGES
نائبة رئيس الوزراء الإسباني قالت إن الشرطة تعاملت بـ"طريقة مناسبة".
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EPA
مئات الكاتالونيين اصطفوا للتصويت خارج هذه المدرسة في برشلونة.
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EPA
عمدة برشلونة قال إن المئات من الأشخاص أصيبوا في الأحداث.
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EPA
أفراد إحدى العائلات يتعانقون عقب إدلائهم بأصواتهم في استفتاء الانفصال.
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UGC
شاهد عيان في برشلونة أرسل هذه الصورة لمراسل بي بي سي، توم بيريدج، وألقي القبض على هذا الرجل خلال اشتباك خارج أحد مراكز الاقتراع
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Getty Images
قوات الحرس المدني حاولت منع أولئك من التصويت في الاستفتاء.
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Reuters
مباراة برشلونة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني جرت دون جماهير.
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