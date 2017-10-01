بالصور: استفتاء كاتالونيا

  • 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

أعمال عنف وقعت في إقليم كاتالونيا لدى محاولات الشرطة الإسبانية منع إجراء استفتاء الانفصال الذي قضت المحكمة الدستورية في البلاد ببطلانه. وتحتوي بعض الصور على مشاهد عنيفة.

  • استفتاء انفصال كتالونيا EPA

    قوات مكافحة الشغب الإسبانية حملت هذه المرأة بعيدا من وسط تجمع خارج إحدى المدارس في برشلونة.

  • استفتاء انفصال كتالونيا AFP/GETTY IMAGES

    نائبة رئيس الوزراء الإسباني قالت إن الشرطة تعاملت بـ"طريقة مناسبة".

  • استفتاء انفصال كتالونيا EPA

    مئات الكاتالونيين اصطفوا للتصويت خارج هذه المدرسة في برشلونة.

  • استفتاء انفصال كتالونيا EPA

    عمدة برشلونة قال إن المئات من الأشخاص أصيبوا في الأحداث.

  • استفتاء انفصال كتالونيا EPA

    أفراد إحدى العائلات يتعانقون عقب إدلائهم بأصواتهم في استفتاء الانفصال.

  • استفتاء انفصال كتالونيا UGC

    شاهد عيان في برشلونة أرسل هذه الصورة لمراسل بي بي سي، توم بيريدج، وألقي القبض على هذا الرجل خلال اشتباك خارج أحد مراكز الاقتراع

  • استفتاء انفصال كتالونيا Getty Images

    قوات الحرس المدني حاولت منع أولئك من التصويت في الاستفتاء.

  • استفتاء انفصال كتالونيا Reuters

    مباراة برشلونة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني جرت دون جماهير.

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