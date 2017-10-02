ضحايا في حادث إطلاق نار بمدينة لاس فيغاس الأمريكية

مصدر الصورة Getty Images Image caption فر المئات من مكان الحادث

قُتل شخصان على الأقل وأُصيب 24 آخرون في حادث إطلاق نار بمهرجان موسيقي بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وفتح مسلح النار أثناء المهرجان المقام قبالة فندق ماندالاي باي الذي يضم ناديا للقمار.

وأظهرت مقاطع مصورة بوسائل التواصل الاجتماعي عددا من رواد المهرجان وهم يحاولون الاحتماء بينما يُسمع صوت إطلاق نار.

وقالت الشرطة إن المشتبه به "سقط"، وأنها لا تعتقد بوجود مهاجمين آخرين.

وأفادت تقارير بوقوع حوادث أخرى في هذه المنطقة من لاس فيغاس.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حاول البعض الاحتماء من إطلاق النار

وقال متحدث باسم مستشفى إن 14 شخصا من المصابين يرقدون في حالة حرجة.

ووقع إطلاق النار في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي.

وجرى تحويل بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى لاس فيغاس أثناء الحادث.