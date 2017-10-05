كيف تحول ثعبان عملاق إلى وجبة شهية في أندونيسيا؟

مصدر الصورة AFP/GETTY IMAGES Image caption قطعوا الثعبان، وقاموا بقليه، ثم أكلوه

تحول ثعبان عملاق في أندونيسيا إلى وجبة شهية بعد أن خسر معركته مع حارس الأمن الأندونيسي روبرت نابابان.

وكانت المعركة الشرسة بين الجانبين قد جرت في مزرعة لنخيل الزيت بضاحية باتانغ غانسال في جزيرة سومطرة.

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فقد حاول نابابان الإمساك بالثعبان البالغ طوله 7.8 مترا فهاجمه الثعبان ليدخلا في صراع انتهى بانتصار حارس الأمن بمساعدة بعض القرويين.

ونجا حارس الأمن بعد إصابته بجروح خطيرة، فيما تم عرض الثعبان في القرية بعد قتله قبل أن يقطع، ويتم قليه وأكله.

وقال نابابان، البالغ من العمر 37 عاما: "حاولت الإمساك به، فعضني في يدي، ولكنني نجحت في التغلب عليه." واضاف قائلا إنه حاول الإمساك بالثعبان لأن القرويين كانوا يخشون عبور الطريق بسببه.

"شهي جدا"

مصدر الصورة AFP/GETTY IMAGES Image caption تنتشر الثعابين في مزارع نخيل الزيت خيث تتوفر الفئران

وذكر إليناريون رئيس الحكومة المحلية في باتانغ غانسال أنه تم نقل نابابان إلى مستشفى بمدينة بيكانبارو حيث يتعافى حاليا.

وأضاف إليناريون قائلا لبي بي سي إن ذراع حارس الأمن تعرضت لإصابة خطيرة وقد يضطر الأطباء إلى "بترها".

وأشار المسؤول الإندونيسي إلى أن الثعابين توجد في مزارع نخيل الزيت حيث تتوفر الفئران التي تتغذى عليها.

وقال : "سمعت من بعض الأصدقاء أن طعم الثعباين شهي جدا، وهذا ثعبان طوله 7 أمتار، الأمر الذي يعني الكثير من اللحم، كما يعتقد القرويون أن لدمائه قدرات شفائية."