حسن البلقية: السلطان الذي يمتلك مزرعة أكبر من سلطنته

تحتفل بروناي اليوم 5 اكتوبر/تشرين الأول بمرور 50 عاما على تولي السلطان حسن البلقيه الحكم.

تمتلك العائلة المالكة وعلى رأسها السلطان حسن البلقية ثروة طائلة، ويتمتع شعب السلطنة الذي ينتمي لعرق المالاي بمميزات سخية توفرها الدولة، ولا يدفع ضرائب.

Image caption مسجد حسن البلقية في العاصمة بندر سيري بيغاوان

وظلت بروناي محمية بريطانية منذ عام 1888، وكانت هي ولاية المالاي الوحيدة التي فضلت الاستمرار تحت الحماية البريطانية على الانضمام إلى الفيدرالية التي تحولت إلى ماليزيا عام 1963. وحصلت بروناي على الاستقلال عام 1984.

ورغم وجود أقليات من غير المسلمين لها حضور مميز، وبرغم الانتقادات الشديدة من الجماعات الحقوقية الدولية، أصبحت بروناي عام 2014 أول دولة في شرق آسيا تطبق الشريعة الإسلامية.

بروناي تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية رغم الانتقادات الدولية

واسم بروناي الرسمي هو بروناي دار السلام، وعاصمتها هي بندر سيري بيغاوان، وعدد سكانها 413 ألف نسمة ومساحتها 5.7 كيلومتر مربع، واللغات المستخدمة فيها هي المالاي والإنجليزية والصينية.

ويمثل عرق المالاي الأغلبية هناك حيث تصل نسبته إلى 65 بالمئة، و10 بالمئة من الصينيين.

وأما عن الديانات فيها فإن الأغلبية مسلمة وتقدر نسبتهم بنحو 78 بالمئة من السكان، والمسيحيين 8 بالمئة، والبوذيين 7 بالمئة.

السلطان

ولد السلطان حسن البلقية عام 1946 وتلقى تعليمه في ماليزيا وبريطانيا، ولديه زوجتان ويعتبر أحد أكثر الشخصيات ثراء في العالم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption السلطان حسن البلقيه يعتبر واحدا من أقدم الملوك

ويعتبر السلطان واحدا من أقدم الملوك، ومن الملكيات المطلقة القليلة المتبقية في العالم، حيث تم إعلانه سلطانا في 5 أكتوبر/تشرين أول عام 1976عقب تنازل والده السير حاجي عمر علي سيف الدين عن الحكم الذي تم تتويجه في أغسطس/آب عام 1968.

وبعد استقلال بروناي عام 1984 عين نفسه رئيسا للوزراء وفي عام 1991 أعلن اطلق تسمية "ملكية المالاي المسلمة" على حكمه ونصّب نفسه مدافعا عن الدين.

وبالإضافة إلى كونه السلطان ورئيس الوزراء فإنه يرأس وزارتي الدفاع والمالية، وقيادة القوات المسلحة، وهو أدميرال شرفي في الأسطول الملكي.

ولدى حسن البلقية ممتلكات عديدة من بينها مزرعة في أستراليا مساحتها نحو 5.8 كيلومتر مربع أي أكبر من بروناي نفسها.

ويتمتع بشعبية في بلده التي يحظى شعبها بمستوى معيشي مرتفع ورغم ذلك فقد تعرض لانتقادات مؤخرا لفرضه الشريعة الإسلامية في البلاد.

ويعيش حسن البلقية في أكبر قصر في العالم، استانة نور الإيمان، والذي يضم 1788 غرفة.