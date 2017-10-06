ترامب: يجب وضع حد لطموحات إيران النووية

مصدر الصورة Getty Images

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم ترق لروح الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وأكد ترامب خلال لقائه مع قادة عسكريين فى البيت الأبيض على ضرورة "وضع حد للطموحات النووية الايرانية"، متحدثا عما وصفه بـ"عدوان" طهران في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد ذكرت أن البيت الأبيض يعتزم سحب موافقته على الاتفاق النووي مع إيران الأسبوع المقبل.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن ترامب لا يرى أن الاتفاق "فى مصلحة" الولايات المتحدة.

وإذا اتخذت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة، قد يتسنى للكونغرس فرض عقوبات على طهران.

وقال ترامب للصحفيين إنهم سيسمعون قريبا عن نواياه تجاه إيران.

ويعتبر الاتفاق النووي مع طهران، الذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي في مقابل رفع عقوبات عنها، من أبرز الإنجازات الدبلوماسية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ويتعين أن يبلغ ترامب الكونغرس في موعد غايته 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بشأن مدى وفاء طهران بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي.