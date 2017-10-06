فوز "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" بجائزة نوبل للسلام

فازت منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" بجائزة نوبل للسلام لعام 2017.

وقالت اللجنة النرويجية المانحة للجائزة إن المنظمة فازت لجهودها في لفت الانتباه إلى العواقب الكارثية للأسلحة النووية، ومحاولة التوصل إلى معاهدة تقوم على حظر مثل هذه الأسلحة.

وأعربت اللجنة عن اعتقادها بأن خطر نشوب نزاع نووي أشد من أي وقت مضى.

وتصف المنظمة نفسها بأنها ائتلاف من جمعيات غير حكومية في أكثر من 100 دولة.