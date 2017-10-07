بعدسات الجمهور: على الطريق

فيتالي بوبكوف "ماريا تمشي بعيدا عن الطريق الاسفلتي بجبال الكاربات. في اليوم التالي ستقضي اليوم بأكمله في الجبال، حيث ستجمع الفطر الأبيض وتنام في الغابة. جمع الفطر الأبيض يدر عليها بعض المال، وهذا ما يجعلها تمضي عبر الجبال وتنام في العراء".