بعدسات الجمهور: على الطريق
في كل أسبوع، نختار مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع حددناه مسبقا. وهذه المجموعة تحمل عنوان "على الطريق".
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sunil pareek
التقط سانيل باريك هذه الصورة لمجموعة من الإبل على جسر شيبرا، في مدينة أوجاين الهندية.
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Pete Evanson
بيت إيفانسون التقط هذه الصورة لدراجة نارية مر بجوارها وهي متوقفة في نورث يوركشاير بإنجلترا، وعليها رسم للاحتفال بالفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 1966.
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Peter Swan
التقط بيتر سوان هذه الصورة لأرنب بري يعبر طريقا يقود إلى قمم بعض الجبال بمنطقة لوثر هيلز في اسكتلندا.
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Tessa Dessain
تقول تيسا ديسين صاحبة الصورة "كانت تلك أول ليلة صافية في رحلتنا البرية حول نيوزيلندا. توقفنا قبالة الشاطئ واستمعنا إلى صوت الأمواج، بينما كنا نحدق في نجوم درب التبانة".
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christiaan cruz
استخدم كريستيان كروز هذه الصورة بمثابة نعي للممثل هاري دين ستانتون الذي مات مؤخرا. يقول كروز "هذه نسخة مكبرة من صورة التقطت باستخدام فيلم 35 ملليمتر في عام 1997 على امتداد الطريق السريع رقم 15 في صحراء جنوب كاليفورنيا. دخل أحد المشاة في إطار الصورة بالمصادفة، ولم التفت لوجوده إلا أثناء الطباعة".
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Lise Leino
ليز لينو "استراحة في الظل بعد رحلة طويلة إلى سوق الإبل في بلدة بوشكار بولاية راجستان الهندية".
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Sarah George
سارة جورج "أحببت أن أصطحب زوجي في جولة، للتعرف على بلدي الولايات المتحدة. قيادة السيارة أفضل طريقة لإدراك المساحات الشاسعة والمناظر الطبيعية. في العام الماضي قدنا شاحنة لقضاء شهر العسل. وهنا يستمتع زوجي بمساحة واسعة من الطريق المفتوح والسماء شرقي ولاية أوريغون".
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Vitaliy Popkov
فيتالي بوبكوف "ماريا تمشي بعيدا عن الطريق الاسفلتي بجبال الكاربات. في اليوم التالي ستقضي اليوم بأكمله في الجبال، حيث ستجمع الفطر الأبيض وتنام في الغابة. جمع الفطر الأبيض يدر عليها بعض المال، وهذا ما يجعلها تمضي عبر الجبال وتنام في العراء".
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Tom Coombs
توم كومبس "الحلزون كان في منتصف الطريق، بمنطقة ريفية في فرنسا. التقطت الصورة عبر كاميرا كانون مدمجة وفي ضوء النهار الطبيعي".
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Becky Hamilton
بيكي هاميلتون "هذا طريق رئيسي في جزيرة سارك، وهي إحدى جزر القنال الإنجليزي. لا يسمح بقيادة السيارات هنا، بينما يسمح فقط باستخدام الدراجات والجرارات والخيول. هنا مايك وسارة يحملان أمتعتهما وأدوات التخييم، استعدادا للمشاركة في مهرجان سارك الشعبي".
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Lucy Hebda
لوسي هيبدا "سيارة عتيقة في شارع بالعاصمة الكوبية هافانا، حيث لا تزال السيارات المصنوعة منذ خمسينيات القرن العشرين تعمل هناك".
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Rob Proctor
روب بروكتور "شارع لامبارد سيئ السمعة في سان فرانسيسكو. التقطت هذه الصورة العام الماضي، خلال رحلتنا البرية في كاليفورنيا مع خطيبي جو. مشهد موكب السيارات عبر ثمانية منعطفات شديدة الانحدار وسط الزهور الملونة يكاد يكون سرياليا".
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Anissa Tijani
أنيسة تيجاني "التقطت هذه الصورة في صحراء المغرب، في بلدة امحاميد الغزلان وتعرف أيضا باسم "نهاية الطريق". استغرق الأمر نحو ساعتين من أجل الوصول إلى الكثبان الصحراوية".
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Melissa Mac Bean
وأخيرا هذه الصورة من ميليسا ماك بين.
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