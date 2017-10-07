بعدسات الجمهور: على الطريق

  • 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

في كل أسبوع، نختار مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع حددناه مسبقا. وهذه المجموعة تحمل عنوان "على الطريق".

  • مجموعة من الإبل تعبر جسرا sunil pareek

    التقط سانيل باريك هذه الصورة لمجموعة من الإبل على جسر شيبرا، في مدينة أوجاين الهندية.

  • دراجة نارية وعليها ملصق في مقدمتها Pete Evanson

    بيت إيفانسون التقط هذه الصورة لدراجة نارية مر بجوارها وهي متوقفة في نورث يوركشاير بإنجلترا، وعليها رسم للاحتفال بالفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 1966.

  • أرنب بري يقفز في الطريق Peter Swan

    التقط بيتر سوان هذه الصورة لأرنب بري يعبر طريقا يقود إلى قمم بعض الجبال بمنطقة لوثر هيلز في اسكتلندا.

  • شاحنة تخييم متوقفة تحت سماء مليئة بالنجوم Tessa Dessain

    تقول تيسا ديسين صاحبة الصورة "كانت تلك أول ليلة صافية في رحلتنا البرية حول نيوزيلندا. توقفنا قبالة الشاطئ واستمعنا إلى صوت الأمواج، بينما كنا نحدق في نجوم درب التبانة".

  • رجل يمشي على جانب الطريق christiaan cruz

    استخدم كريستيان كروز هذه الصورة بمثابة نعي للممثل هاري دين ستانتون الذي مات مؤخرا. يقول كروز "هذه نسخة مكبرة من صورة التقطت باستخدام فيلم 35 ملليمتر في عام 1997 على امتداد الطريق السريع رقم 15 في صحراء جنوب كاليفورنيا. دخل أحد المشاة في إطار الصورة بالمصادفة، ولم التفت لوجوده إلا أثناء الطباعة".

  • رجال يجلسون إلى جانب شاحنة Lise Leino

    ليز لينو "استراحة في الظل بعد رحلة طويلة إلى سوق الإبل في بلدة بوشكار بولاية راجستان الهندية".

  • رجل يقف فوق شاحنة تخييم Sarah George

    سارة جورج "أحببت أن أصطحب زوجي في جولة، للتعرف على بلدي الولايات المتحدة. قيادة السيارة أفضل طريقة لإدراك المساحات الشاسعة والمناظر الطبيعية. في العام الماضي قدنا شاحنة لقضاء شهر العسل. وهنا يستمتع زوجي بمساحة واسعة من الطريق المفتوح والسماء شرقي ولاية أوريغون".

  • امراة عجوز تمشي في طريق وعرة Vitaliy Popkov

    فيتالي بوبكوف "ماريا تمشي بعيدا عن الطريق الاسفلتي بجبال الكاربات. في اليوم التالي ستقضي اليوم بأكمله في الجبال، حيث ستجمع الفطر الأبيض وتنام في الغابة. جمع الفطر الأبيض يدر عليها بعض المال، وهذا ما يجعلها تمضي عبر الجبال وتنام في العراء".

  • حيوان الحلزون Tom Coombs

    توم كومبس "الحلزون كان في منتصف الطريق، بمنطقة ريفية في فرنسا. التقطت الصورة عبر كاميرا كانون مدمجة وفي ضوء النهار الطبيعي".

  • شخصان يمشيان في ممر Becky Hamilton

    بيكي هاميلتون "هذا طريق رئيسي في جزيرة سارك، وهي إحدى جزر القنال الإنجليزي. لا يسمح بقيادة السيارات هنا، بينما يسمح فقط باستخدام الدراجات والجرارات والخيول. هنا مايك وسارة يحملان أمتعتهما وأدوات التخييم، استعدادا للمشاركة في مهرجان سارك الشعبي".

  • سيارة قديمة زرقاء اللون Lucy Hebda

    لوسي هيبدا "سيارة عتيقة في شارع بالعاصمة الكوبية هافانا، حيث لا تزال السيارات المصنوعة منذ خمسينيات القرن العشرين تعمل هناك".

  • سيارات تمشي عبر طريق شديد الانحدار Rob Proctor

    روب بروكتور "شارع لامبارد سيئ السمعة في سان فرانسيسكو. التقطت هذه الصورة العام الماضي، خلال رحلتنا البرية في كاليفورنيا مع خطيبي جو. مشهد موكب السيارات عبر ثمانية منعطفات شديدة الانحدار وسط الزهور الملونة يكاد يكون سرياليا".

  • رجل يقود جملا عبر الصحراء Anissa Tijani

    أنيسة تيجاني "التقطت هذه الصورة في صحراء المغرب، في بلدة امحاميد الغزلان وتعرف أيضا باسم "نهاية الطريق". استغرق الأمر نحو ساعتين من أجل الوصول إلى الكثبان الصحراوية".

  • سيارة خرجت عن مسارها في الطريق Melissa Mac Bean

    وأخيرا هذه الصورة من ميليسا ماك بين.

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