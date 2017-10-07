الكشف عن "مخطط لهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية" على نيويورك

مصدر الصورة Getty Images Image caption الإجراءات الأمنية عادة مشددة في ميدان تايمز سكوير

أُحبطت محاولة إرهابية للهجوم على أهداف في نيويورك مثل ميدان تايمز سكوير وشبكات المترو بمساعدة عميل سري في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، حسبما قال مسؤولون.

واعتقل رجل في الولايات المتحدة ورجلان آخران في باكستان والفلبين بتهمة تدبير الهجوم الذي كانوا يعتزمون تنفيذه لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

وتوجد تقارير عن أن أحد المشتبه فيهم قال إنه يريد صنع "9/11 مرة أخرى".

ويُعتقد أن الثلاثة استخدموا تطبيقات للدردشة على الانترنت لتخطيط الهجوم.

وأُحبط المخطط العام الماضي بمساعدة عميل سري في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، انتحل شخصية مؤيد لتنظيم الدولة، وتواصل مع الثلاثة.

وتم الكشف عن تفاصيل المخطط الجمعة بينما كشف الادعاء عن الاتهامات.

وأعلنت الشرطة الادعاءات ضد عبد الرحمن البهنساوي (19 عاما)، وهو مواطن كندي محتجز في نيويورك، طلحة هارون (19 عاما)، وهو مواطن أمريكي يقيم في باكستان، وراسل ساليك (37 عاما) من الفلبين.

مصدر الصورة Reuters Image caption نظام مترو الأنفاق في نيويورك من الأهداف المزعومة للمخطط الإرهابي

وأٌلقي القبض على البهنساوي في مايو / أيار 2016 وأقر في أكتوبر / تشرين الأول الماضي بأنه مذنب في سبع اتهامات تتعلق بالإرهاب. وينتظر صدور الحكم ضده.

وألقي القبض على هارون في باكستان في سبتمبر / أيلول 2016، بينما ألقي القبض ساليك في الفلبين في إبريل/نيسان التالي. ومن المقرر أن يرحل الرجلان إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في تصريح "تضمن المخطط تفجير قنابل في تايمز سكوير وفي شبكات المترو في مدينة نيويورك وإطلاق النار على المدنيين في بعض أماكن إقامة الحفلات الموسيقية".

وكان الثلاثة يريدون تنفيذ الهجوم في شهر رمضان عام 2016، على غرار الهجوم على مسرح باتاكلان للحفلات الموسيقية في باريس وبهجوم على المترو في بروكسل.

واستهدفت نيويورك في هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 التي راح ضحيتها نحو ثلاثة آلاف شخص وأدت إلى ما أسماه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بـ "الحرب على الإرهاب"، التي شملت غزو العراق والحرب على أفغانستان.

ووقعت محاولة لتفجير سيارة مفخخة في ميدان تايمز سكوير عام 2010، وحكم فيها على فيصل شاهزاد بالسجن مدى الحياة بعد فشل انفجار القنبلة المعدة من البنزين والسماد.

ووصف الادعاء المواطن الأمريكي باكستاني المولد بأنه "إرهابي لا يعرف الندم".