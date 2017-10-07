سيارة تصدم عددا من المارة قرب متحف التاريخ الطبيعي وسط لندن

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أصيب عدد من الأشخاص بعد أن اصطدمت سيارة بالمارة قرب متحف التاريخ الطبيعي وسط العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت مراسلة لبي بي سي في موقع الحادث عن الشرطة قولها إن "الإصابات طفيفة".

وقد أوقفت الشرطة شخصا واحدا عقب الحادث لاستجوابه، وقالت إنها تحقق في ظروف الحادث.

وكانت مراسلة بي بي سي كلوي هيوورد تغادر المتحف عندما وقع الحادث، وقالت إنها شاهدت سيارة تقطع الشارع بالعرض، ثم رأت أشخاصا متجمعين حول ما بدا أنه جريح أو جريحان على الرصيف.

وأضافت أنه لم يكن شرطة مسلحون في مكان الحادث.

وقالت مراسلتنا إن عددا كبيرا من رجال الشرطة وصلوا إلى مكان الحادث، وحلقت طائرات مروحية فوق الموقع، وأن سيارة إسعاف غادرت الموقع بعدد غير معروف من الجرحى.