ترامب: شيء واحد فقط يصلح في التعامل مع كوريا الشمالية

مصدر الصورة AFP Image caption ترامب هدد بتدمير كوريا الشمالية

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "شيئا واحدا فقط سيصلح" في التعامل مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن المحادثات مع بيونغيانع لم تحقق أي نتائج.

ولم يحدد ترامب ماهية هذا الشيء، لكنه هدد الشهر الماضي بأن واشنطن قد تدمر كوريا الشمالية إذا اضطرت لفعل ذلك من أجل حماية نفسها وحلفائها.

وقال الرئيس الأمريكي عبر حسابه على تويتر إن "رؤساء وإداراتهم تحدثوا إلى كوريا الشمالية على مدى 25 عاما، وجرى التوصل إلى اتفاقات".

لكن هذه الاتفاقات "انتهكت قبل أن يجف حبرها"، بحسب ترامب.

وتبادلت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التهديدات والتصريحات النارية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأسبوع الماضي إلى أن واشنطن لديها خط اتصالات مفتوح مع بيونغيانغ.

لكن ترامب قال عبر حسابه على تويتر "وفر جهدك ريكس، سنفعل ما يجب القيام به".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن فرض تاسع حزمة من العقوبات على كوريا الشمالية الشهر الماضي بعد أن أجرت بيونغيانغ أقوى تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر/ أيلول.