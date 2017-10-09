السجن مدى الحياة لبريطاني صنع قنبلة من أضواء الزينة وإناء طهي

مصدر الصورة West Midlands Police Image caption قالت المحكمة إن حسين تشدد فكريا نتيجة قراءة كتب ومشاهدة فيديوهات تتعلق بالحرب الدائرة في سوريا

أصدرت محكمة بريطانية حكما يقضي بمعاقبة رجل يدعى زاهد حسين بالسجن مدى الحياة خطط لتفجير خط سكك حديدية باستخدام لمبات صغير ووعاء ضغط لأغراض الطبخ.

وكان حسين، 29 عاما، من مدينة برمنغهام، قد صنع جهازا بلغ وزنه 1.6 كيلو غراما و"محفزات اشتعال بدائية الصنع" من أضواء زينة الأعياد.

وتحول زاهد إلى التيار المتشدد بعد قراءة كتب والإطلاع على مواقع إلكترونية متشددة.

وأدانت المحكمة حسين في مايو / أيار الماضي بتهمة الإعداد لتنفيذ عمل إرهابي، وأصدرت محكمة حكمها بسجنه مدى الحياة يوم الأثنين.

وكان حسين، قبل أيام من إلقاء القبض عليه في أغسطس /آب 2015، قد تردد أكثر من مرة على جزء من خط سكة حديد "ويست كوست مين"، وهو أحد أهم خطوط السكك الحديدية في بريطانيا.

وقالت النيابة إن ذلك كان بهدف بحث تنفيذ هجوم محتمل.

مصدر الصورة West Midlands Police Image caption عثرت الشرطة على قنبلة يدوية الصنع مصنوعة من موقد ضغط

وعثرت أجهزة الأمن بحوزته بعد اعتقاله على كتب تتناول حرب العصابات، من بينها كتاب تتناول الإعداد لشن هجمات تستهدف السكك الحديدية.

كما تبين من فحص جهاز الكمبيوتر الخاص به اهتمامه بتنظيم الدولة الإسلامية ومتابعة الأحداث الجارية في سوريا.

وتوصل القاضي بناء على الأدلة والتقارير الواردة من مؤسسات علاج الأمراض العقلية أن حسين وقت ارتكاب جريمته كان يعاني من "جنون العظمة" المعروف بالبارانويا.

وسوف يقضي حسين عقوبة يصل الحد الأدنى فيها إلى 15 عاما.